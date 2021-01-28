***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28/01/2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.YÖNETİM KURULU TOPLANTISI KARARIKuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin 28.01.2021 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu'nda alınan karara istinaden yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısının 25/03/2021 günü saat 15:00'de aşağıdaki gündemi görüşmek üzere Şirket Merkezinde yapılmasına ve bu konuda gerekli hazırlığın yerine getirilmesi için Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına karar verilmiştir.OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması2- Genel Kurul tutanakları ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi.3- Yönetim Kurulunca hazırlanan 2020 yılı hesap dönemine ait Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması.4- 2020 yılına ait Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması.5- 2020 yılı kârının dağıtımı hususunda Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması.6- Şirketin Bağımsız Denetçisi tarafından hazırlanan 2020 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması, görüşülmesi.7- Esas Sözleşmenin sermayeye ilişkin 7. Maddesinde yapılacak değişiklikleri içeren ekli tadil metninin görüşülerek karara bağlanması.8- Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin sona erecek olması nedeniyle yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin sayılarının belirlenmesi, seçilmeleri ve görev sürelerinin tespiti, yetki ve görev dağılımının karara bağlanması.9- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.10- Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, yönetim kurulu üyeliği sıfatıyla kurulda yapacakları görev ve hizmetler için, temettü, yıllık kârdan pay ödenmesi ayrıca bu kişilerin diğer komitelere atanmaları/seçilmeleri dolayısıyla yapacakları görev ve hizmetler için ücret, prim ve/veya yıllık kârdan pay ödenmesi hususlarının görüşülerek karara bağlanması.11- Bağımsız Denetim Şirketinin seçilmesi ve sözleşme süresinin tespiti.12- 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca Yönetim Kurulu tarafından bağımsız denetim faaliyetleri hakkında bilgi verilmesi.13- BDDK tarafından yayınlanan Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca "Türk Ticaret Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ayrılan karşılıkların katılma hesapları payına düşen kısmının gerektiğinde gider hesaplarına yansıtılabilmesi" konusunun görüşülüp, karara bağlanması.14- BDDK tarafından yayınlanan Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zaman Aşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6. maddesinin onuncu fıkrası uyarınca, katılma hesaplarında toplanan fonların işletilmesi amacıyla oluşturulan katılım fonu havuzlarında meydana gelebilecek olası zararların, gerektiğinde banka özkaynaklarından karşılanabilmesine yönelik kararları almak üzere Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi hususunun görüşülüp, karara bağlanması.15- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması.16- Dilekler ve kapanış.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905339BIST