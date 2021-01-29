***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.01.2021 16:51
***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızın fon kullanıcısı olarak yer alacağı, %100 bağlı ortaklığımız KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş. aracılığıyla, yurt içinde, 10.000.000.000.-TL (On Milyar Türk Lirası) ile sınırlı olarak, tertipler halinde, Türk Lirası cinsinden, 1-60 ay aralığındaki vadelerle ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası çeşitlerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle tahsisli, nitelikli yatırımcıya ve/veya halka arz yollarıyla satılmak üzere kira sertifikaları ihraç edilmesine ve buna ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer ilgili makamlara başvurularak gerekli izinlerin alınmasına karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906191
BIST
16:431.482
En Yüksek
|Değişim
|: -1,08%
|| -16,11
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.498
|
1.496
En Düşük
1.474
16:437,2886
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,0456
|Açılış
|: 7,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3700
|
7,3849
En Düşük
7,2786
16:438,8573
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0466
|Açılış
|: 8,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
|
8,9400
En Düşük
8,8373
16:43438,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 4,25
|Açılış
|: 438,68
|
|Önceki Kapanış
|: 434,43
|
440,43
En Düşük
434,09
BIST En Aktif Hisseler16:43
|PKENT
|1.524,60
|21.918.057
|% 10,00
|
|ISKPL
|19,48
|617.613
|% 9,99
|
|GLBMD
|9,04
|28.893.580
|% 9,98
|
|YAPRK
|112,40
|5.571.762
|% 9,98
|
|LIDFA
|3,86
|40.075.188
|% 9,97
|
|KAPLM
|36,28
|7.828.391
|% -9,98
|
|INVEO
|120,40
|22.445.570
|% -9,95
|
|BURVA
|44,88
|21.977.775
|% -8,41
|
|BRMEN
|2,70
|278.850
|% -8,16
|
|PARSN
|28,78
|201.960.897
|% -7,82
|
|GUBRF
|73,70
|2.128.433.152
|% 6,66
|
|GARAN
|9,32
|1.730.026.048
|% -0,75
|
|KOZAL
|116,50
|1.216.265.146
|% -0,77
|
|DOHOL
|3,88
|1.159.778.787
|% 4,30
|
|KARSN
|5,27
|1.144.756.540
|% 5,61
|
|EKGYO
|2,33
|983.110.117
|% -1,69
|
|DOHOL
|3,88
|1.159.778.787
|% 4,30
|
|KARSN
|5,27
|1.144.756.540
|% 5,61
|
|TSKB
|1,83
|350.813.871
|% 1,10
|
|GARAN
|9,32
|1.730.026.048
|% -0,75
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2860
|7,2886
|% -0,62
|
|Euro
|8,8532
|8,8573
|% -0,52
|
|Sterlin
|9,9932
|10,0433
|% -0,49
|
|Frank
|8,1811
|8,2304
|% -0,52
|
|Riyal
|1,9387
|1,9484
|% -0,56
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.870
|1.870
|27,91
|
|Altın Gr.
|439
|439
|4,21
|
|Cumhuriyet
|2.901
|2.944
|-20,00
|
|Tam
|2.883
|2.958
|-24,04
|
|Yarım
|1.393
|1.431
|-11,63
|
|Çeyrek
|699
|715
|-5,82
|
|Gümüş.Ons
|27,49
|27,52
|0,93
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|0,15
|
|B. Petrol
|55,61
|55,61
|0,51
|
Seans Raporu
16:43
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-
16:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -19, 35 kaybederek (% -1.21 ) 1, 583
-
16:58XU100
Endeks 1, 483 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 01 altında . İşlem hacmi 23, 338.00 milyon TL de
-
16:55MAALT
Yüzde -5.60 oranında düşüşle 285.00 lira fiyatla işlem gören hissede 86, 272 adet işlem
-
16:53XU100
Endeks 1, 483 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 05 altında . İşlem hacmi 23, 092.00 milyon TL de
-
16:52PARSN
Yüzde -7.88 oranında düşüşle 28.76 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 855, 271 adet işlem