***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.12.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 29.12.2020 tarihli özel durum açıklamamız,Bankamız, ilgide kayıtlı açıklama ile 17 Şubat 2016 tarihinde KT Sukuk Company Limited üzerinden ihraç edilen, XS1323608635 ISIN kodlu,350 milyon ABD Doları tutarındaki 10 yıl vadeli ve 5. Yıl sonunda erken itfa opsiyonuna sahip Basel III uyumlu sermaye benzeri sukuk ihracının (katkı sermaye) erken itfa opsiyonunun kullanılmasına ilişkin Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu'ndan gerekli iznin alındığını duyurmuştu. Söz konusu sukuk ihracının itfası 17 Şubat 2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir.Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910357BIST