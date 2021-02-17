***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.02.2021 14:03
***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.12.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 29.12.2020 tarihli özel durum açıklamamız,
Bankamız, ilgide kayıtlı açıklama ile 17 Şubat 2016 tarihinde KT Sukuk Company Limited üzerinden ihraç edilen, XS1323608635 ISIN kodlu,350 milyon ABD Doları tutarındaki 10 yıl vadeli ve 5. Yıl sonunda erken itfa opsiyonuna sahip Basel III uyumlu sermaye benzeri sukuk ihracının (katkı sermaye) erken itfa opsiyonunun kullanılmasına ilişkin Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu'ndan gerekli iznin alındığını duyurmuştu. Söz konusu sukuk ihracının itfası 17 Şubat 2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910357
BIST
15:251.545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,72
|Açılış
|: 1.550
|
|Önceki Kapanış
|: 1.543
|
1.553
En Düşük
1.534
15:256,9899
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0031
|Açılış
|: 7,0130
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0000
|
7,0600
En Düşük
6,9726
15:258,4416
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0313
|Açılış
|: 8,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4700
|
8,5281
En Düşük
8,4230
15:25403,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,09
|Açılış
|: 403,55
|
|Önceki Kapanış
|: 403,64
|
406,38
En Düşük
400,92
BIST En Aktif Hisseler15:23
|ATEKS
|59,95
|15.433.996
|% 10,00
|
|MERIT
|234,30
|834.108
|% 10,00
|
|ARZUM
|25,98
|155.409.280
|% 9,99
|
|SAYAS
|14,97
|22.723.037
|% 9,99
|
|HATEK
|27,78
|11.461.437
|% 9,98
|
|RODRG
|29,72
|2.696.085
|% -9,99
|
|PAMEL
|20,70
|971.481
|% -9,92
|
|NIBAS
|34,88
|61.541.463
|% -7,58
|
|TACTR
|26,40
|364.549
|% -7,43
|
|MAALT
|292,40
|121.498.788
|% -6,94
|
|VAKBN
|4,62
|2.098.125.170
|% 5,72
|
|SASA
|42,06
|1.527.303.711
|% 2,14
|
|HALKB
|5,77
|1.486.877.729
|% 9,90
|
|KOZAL
|144,50
|1.420.417.077
|% -0,21
|
|GARAN
|9,67
|1.199.110.587
|% -0,72
|
|SKBNK
|1,53
|726.584.871
|% 0,00
|
|VAKBN
|4,62
|2.098.125.170
|% 5,72
|
|HALKB
|5,77
|1.486.877.729
|% 9,90
|
|EKGYO
|2,48
|613.886.606
|% -0,80
|
|KARSN
|5,02
|777.065.999
|% 2,24
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9885
|6,9934
|% 0,01
|
|Euro
|8,4353
|8,4399
|% -0,39
|
|Sterlin
|9,6889
|9,7374
|% -0,05
|
|Frank
|7,7957
|7,8426
|% -0,11
|
|Riyal
|1,8639
|1,8732
|% 0,30
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|-5,43
|
|Altın Gr.
|404
|404
|0,15
|
|Cumhuriyet
|2.679
|2.719
|-12,00
|
|Tam
|2.672
|2.739
|-3,70
|
|Yarım
|1.291
|1.325
|-1,79
|
|Çeyrek
|648
|663
|-0,90
|
|Gümüş.Ons
|27,08
|27,11
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,12
|-0,01
|
|B. Petrol
|64,25
|64,25
|0,90
|
Seans Raporu
15:23
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15:39PAPIL
Yüzde 5.76 oranında artışla 25.34 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 569, 794 adet işlem
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15:38FROTO
Yüzde 5.79 oranında artışla 166.30 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 715, 422 adet işlem
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15:36XU100
Endeks 1, 544 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 06 üstünde . İşlem hacmi 24, 783.00 milyon TL de
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15:36DENGE
Yüzde 5.92 oranında artışla 9.30 lira fiyatla işlem gören hissede 232, 718 adet işlem
-
15:34INDES
Yüzde -3.61 oranında düşüşle 20.80 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 211, 202 adet işlem