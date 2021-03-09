***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.01.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDANOLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA DAVETBankamızın 2020 yılı hesap dönemine ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemle, 25/03/2021 Perşembe günü saat 15:00'te "Kuveyt Türk Genel Müdürlüğü Büyükdere Cad. N129/1 Esentepe – Şişli / İstanbul" adresindeki Genel Müdürlük binasında yapılacaktır.Pay sahipleri, genel kurul toplantısına fiziki ortamda veya e-genelkurul uygulaması üzerinden elektronik ortamda kendileri yada temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS)'de işlem yapacak pay sahiplerinin, öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmeleri ve ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan hissedarların veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurul'a katılmaları mümkün değildir.Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine ve Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemelerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.Ortaklarımız toplantıya fiziki ortamda şahsen katılabilecekleri gibi, Bankamız Yönetim Kurulu üyeleri ile Bankamızda birinci derecede imza yetkisine sahip şahıslar dışında, bir kişiyi vekil tayin ederek kendilerini vekaleten de temsil ettirebilirler.Toplantıya fiziki ortamda şahsen katılacak pay sahipleri toplantıya sadece kimlik belgelerini ibraz ederek katılabilirler. Toplantıya fiziki ortamda kendilerini vekaleten temsil ettirmek suretiyle katılmak isteyen ortaklarımız, noter onaylı imza beyannamesine ekli olarak örneği ekte sunulan vekaletname ile kendilerini temsil ettirebilecekleri gibi, toplantı tarih ve saatinin belirtildiği, noter onaylı özel bir vekaletname ile de kendilerini temsil ettirebilirler.2020 faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Finansal Tablolar ve Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım Önerisi 9 Mart 2021 tarihinden itibaren Büyükdere Cad. N129/1 Esentepe-Şişli / İstanbul adresindeki Banka Merkezinde bulunan Yatırımcı İlişkileri Biriminde ve www.kuveytturk.com.tr adresindeki Bankamızın kurumsal internet sitesinde pay sahiplerinin incelemelerine açık bulundurulacaktır.Sayın Ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri rica olunur.NOT: 1. Fiziki ortamda, vekille temsilde noterce tasdik edilmiş vekâletnamenin ibraz edilmesi gereklidir.2. Fiziki ortamda, temsilci ile temsilde ise temsilcinin yetkili kurulca tayin edilmiş olması ve temsilcinin kurul kararı ile birlikte yetkililerin imza sirkülerini ibraz etmesi gerekmektedir.OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması2- Genel Kurul tutanakları ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi.3- Yönetim Kurulunca hazırlanan 2020 yılı hesap dönemine ait Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması.4- 2020 yılına ait Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması.5- 2020 yılı kârının dağıtımı hususunda Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması.6- Şirketin Bağımsız Denetçisi tarafından hazırlanan 2020 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması, görüşülmesi.7- Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin sona erecek olması nedeniyle yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin sayılarının belirlenmesi, seçilmeleri ve görev sürelerinin tespiti, yetki ve görev dağılımının karara bağlanması.8- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.9- Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, yönetim kurulu üyeliği sıfatıyla kurulda yapacakları görev ve hizmetler için, temettü, yıllık kârdan pay ödenmesi ayrıca bu kişilerin diğer komitelere atanmaları/seçilmeleri dolayısıyla yapacakları görev ve hizmetler için ücret, prim ve/veya yıllık kârdan pay ödenmesi hususlarının görüşülerek karara bağlanması.10- Bağımsız Denetim Şirketinin seçilmesi ve sözleşme süresinin tespiti.11- 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca Yönetim Kurulu tarafından bağımsız denetim faaliyetleri hakkında bilgi verilmesi.12- BDDK tarafından yayınlanan Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca "Türk Ticaret Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ayrılan karşılıkların katılma hesapları payına düşen kısmının gerektiğinde gider hesaplarına yansıtılabilmesi" konusunun görüşülüp, karara bağlanması.13- BDDK tarafından yayınlanan Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zaman Aşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6. maddesinin onuncu fıkrası uyarınca, katılma hesaplarında toplanan fonların işletilmesi amacıyla oluşturulan katılım fonu havuzlarında meydana gelebilecek olası zararların, gerektiğinde banka özkaynaklarından karşılanabilmesine yönelik kararları almak üzere Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi hususunun görüşülüp, karara bağlanması.14- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması.15- Dilekler ve kapanış.VEKALETNAME ÖRNEĞİKUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL KURUL BAŞKANLIĞI'NAHissedarı bulunduğum Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin 25/03/2021 tarihinde Büyükdere Cad. N129/1 34394 Esentepe-Şişli/İSTANBUL adresinde saat 15:00'de yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında hazır bulunamayacağımdan, Esas Sözleşme ve Türk Ticaret Kanunu'na göre haiz olduğum bütün yetkilerle beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya Sn. 'ı vekil tayin ettim.VEKALETİ VERENİN :Adı Soyadı :Sermaye Miktarı :Sahip Olduğu Hisse Adedi :Ödenmiş Sermaye Miktarı :Sahip Olduğu Ödenmiş Hisse Adedi :Oy Miktarı :Adresi :İmzası :http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916629BIST