***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.03.2021 17:33
***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
25/03/2021 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı
Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.
Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920536
BIST
17:371.403
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -10,51
|Açılış
|: 1.417
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.433
En Düşük
1.397
17:377,9512
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0302
|Açılış
|: 7,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9000
|
7,9973
En Düşük
7,8757
17:379,4316
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0467
|Açılış
|: 9,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3350
|
9,5060
En Düşük
9,3073
17:37443,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 1,26
|Açılış
|: 443,05
|
|Önceki Kapanış
|: 441,79
|
447,85
En Düşük
439,13
BIST En Aktif Hisseler17:37
|VERTU
|29,26
|62.727.933
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,20
|88.719
|% 10,00
|
|KSTUR
|314,60
|580.122
|% 10,00
|
|SEYKM
|35,00
|59.158.229
|% 9,99
|
|FADE
|17,39
|53.068.125
|% 9,99
|
|RODRG
|19,28
|571.711
|% -9,99
|
|KLNMA
|25,24
|1.125.243
|% -9,86
|
|UFUK
|20,82
|138.179
|% -9,40
|
|KENT
|335,00
|2.590.753
|% -8,84
|
|COSMO
|10,50
|130.080
|% -8,30
|
|GARAN
|7,09
|3.243.328.502
|% -1,53
|
|SASA
|46,72
|1.732.759.321
|% -1,23
|
|KOZAL
|121,90
|1.191.186.955
|% 2,61
|
|THYAO
|12,79
|926.076.292
|% -1,69
|
|PETKM
|5,72
|883.481.343
|% 1,78
|
|GARAN
|7,09
|3.243.328.502
|% -1,53
|
|SKBNK
|1,23
|327.879.270
|% 3,36
|
|TSKB
|1,42
|290.867.722
|% -2,74
|
|YKBNK
|2,19
|377.028.986
|% -1,79
|
|EKGYO
|1,92
|324.310.679
|% 0,52
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9489
|7,9512
|% 0,38
|
|Euro
|9,3993
|9,4316
|% 0,50
|
|Sterlin
|10,8746
|10,9291
|% 0,60
|
|Frank
|8,4388
|8,4897
|% 0,07
|
|Riyal
|2,1124
|2,1230
|% 0,29
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.734
|1.734
|-0,77
|
|Altın Gr.
|445
|445
|3,01
|
|Cumhuriyet
|2.942
|2.987
|27,00
|
|Tam
|2.929
|3.004
|23,97
|
|Yarım
|1.415
|1.453
|11,60
|
|Çeyrek
|710
|727
|5,79
|
|Gümüş.Ons
|24,97
|25,01
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|0,04
|
|B. Petrol
|62,60
|62,60
|-1,81
|