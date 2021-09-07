***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.09.2021 11:14
***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızın fon kullanıcı/kaynak kuruluş olarak yer alacağı, KT21 T2 Company Limited tarafından, uluslararası piyasalarda USD cinsinden sürdürülebilir kira sertifikası ihraç edilmek üzere Bank ABC, Citi, Dubai Islamic Bank, Emirates NBD Capital, HSBC'nin Lider yönetici, KFH Capital'ın Global Koordinatör olarak tayin edilmelerine karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962161
BIST
18:051.434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.455
|
|Önceki Kapanış
|: 1.434
|
1.457
En Düşük
1.433
18:058,4640
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0018
|Açılış
|: 8,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3450
|
8,4814
En Düşük
8,4540
18:0510,0319
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0152
|Açılış
|: 9,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8700
|
10,0494
En Düşük
10,0092
18:05486,99
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 5,33
|Açılış
|: 487,13
|
|Önceki Kapanış
|: 481,66
|
490,31
En Düşük
480,91
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YEOTK
|29,28
|12.013.935
|% 9,99
|
|KONTR
|67,70
|128.367.144
|% 9,99
|
|DESA
|9,91
|9.050.879
|% 9,99
|
|DIRIT
|5,73
|1.128.529
|% 9,98
|
|KTSKR
|79,45
|100.041.440
|% 9,97
|
|ISBIR
|80,10
|3.926.774
|% -10,00
|
|BALAT
|8,93
|1.562.731
|% -9,98
|
|ORCAY
|13,03
|452.191.321
|% -9,95
|
|CASA
|139,40
|849.424
|% -9,95
|
|EGEPO
|6,43
|184.018.415
|% -9,69
|
|GARAN
|9,41
|2.105.563.106
|% -3,29
|
|THYAO
|12,42
|871.238.915
|% -1,82
|
|YKBNK
|2,53
|547.596.356
|% -2,32
|
|AKBNK
|5,64
|468.401.688
|% -3,26
|
|KRDMD
|7,26
|462.151.648
|% -2,55
|
|GARAN
|9,41
|2.105.563.106
|% -3,29
|
|YKBNK
|2,53
|547.596.356
|% -2,32
|
|IHLAS
|0,61
|66.654.168
|% 3,39
|
|ODAS
|1,45
|161.737.105
|% -3,97
|
|EKGYO
|1,83
|172.657.895
|% -1,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4608
|8,4640
|% 0,02
|
|Euro
|10,0126
|10,0319
|% 0,15
|
|Sterlin
|11,6220
|11,6802
|% 1,29
|
|Frank
|9,1426
|9,1976
|% 1,10
|
|Riyal
|2,2498
|2,2611
|% 1,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.789
|-0,81
|
|Altın Gr.
|487
|487
|5,48
|
|Cumhuriyet
|3.220
|3.269
|17,00
|
|Tam
|3.204
|3.287
|18,15
|
|Yarım
|1.549
|1.590
|8,78
|
|Çeyrek
|777
|795
|4,40
|
|Gümüş.Ons
|23,92
|23,96
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|-0,00
|
|B. Petrol
|72,77
|72,77
|0,17
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59RHEAG
Yüzde -5.56 oranında düşüşle 2.04 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 262, 342 adet işlem
-
17:58BIOEN
Yüzde -4.53 oranında düşüşle 27.80 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 314, 125 adet işlem
-
17:56ORCAY
Yüzde -8.50 oranında düşüşle 13.24 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 835, 196 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 1, 438 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 16 altında . İşlem hacmi 11, 438.00 milyon TL de
-
17:54INDES
Yüzde -4.36 oranında düşüşle 6.36 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 326, 227 adet işlem