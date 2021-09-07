***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamızın fon kullanıcı/kaynak kuruluş olarak yer alacağı, KT21 T2 Company Limited tarafından, uluslararası piyasalarda USD cinsinden sürdürülebilir kira sertifikası ihraç edilmek üzere Bank ABC, Citi, Dubai Islamic Bank, Emirates NBD Capital, HSBC'nin Lider yönetici, KFH Capital'ın Global Koordinatör olarak tayin edilmelerine karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962161BIST