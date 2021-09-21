***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.09.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı KT21 T2 Company Limited'in ihraççı Bank ABC, Citi, DIB, HSBC, Emirates NBD Capital ve KFH Capital Investment Company 'nin lider yönetici olarak görev aldığı, Kuveyt Borsası (CMA),Suudi Arabistan Borsası ve İrlanda Borsası (ISE)'na kote edilen, Basel III kriterlerine uyumlu 350 milyon USD meblağlı, 10 yıl 3 ay vadeli (16.12.2031) katkı sermaye kira sertifikası (Tier II Sukuk) ihracı 16.09.2021 valörlü olarak başarıyla tamamlanmıştır. Söz konusu kira sertifikası ihraç tarihinden 5 yıl 3 ay sonra (16.12.2026) geri satın alma opsiyonlu (Call Option) olup yıllık beklenen getiri oranı %6.125'tir.Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964655BIST