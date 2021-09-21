***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.09.2021 10:32
***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.09.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı KT21 T2 Company Limited'in ihraççı Bank ABC, Citi, DIB, HSBC, Emirates NBD Capital ve KFH Capital Investment Company 'nin lider yönetici olarak görev aldığı, Kuveyt Borsası (CMA),Suudi Arabistan Borsası ve İrlanda Borsası (ISE)'na kote edilen, Basel III kriterlerine uyumlu 350 milyon USD meblağlı, 10 yıl 3 ay vadeli (16.12.2031) katkı sermaye kira sertifikası (Tier II Sukuk) ihracı 16.09.2021 valörlü olarak başarıyla tamamlanmıştır. Söz konusu kira sertifikası ihraç tarihinden 5 yıl 3 ay sonra (16.12.2026) geri satın alma opsiyonlu (Call Option) olup yıllık beklenen getiri oranı %6.125'tir.
Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964655
BIST
11:141.394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 8,52
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.386
|
1.396
En Düşük
1.392
11:148,6432
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0160
|Açılış
|: 8,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6400
|
8,6467
En Düşük
8,6023
11:1410,1387
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0215
|Açılış
|: 10,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1300
|
10,1617
En Düşük
10,0882
11:14493,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,99
|Açılış
|: 493,24
|
|Önceki Kapanış
|: 492,25
|
494,81
En Düşük
491,39
BIST En Aktif Hisseler11:14
|YEOTK
|60,50
|17.710.226
|% 10,00
|
|KIMMR
|3,85
|774.443
|% 10,00
|
|PENTA
|163,30
|11.299.029
|% 9,97
|
|BURCE
|22,80
|7.973.622
|% 9,93
|
|BURVA
|23,70
|6.551.643
|% 7,73
|
|NUGYO
|10,90
|33.530.683
|% -8,48
|
|AVGYO
|2,29
|37.540.777
|% -7,29
|
|SELGD
|5,02
|1.380.693
|% -5,28
|
|NIBAS
|9,02
|4.132.644
|% -4,95
|
|BJKAS
|6,49
|77.531.107
|% -4,14
|
|THYAO
|13,06
|375.600.498
|% 0,08
|
|EREGL
|16,49
|310.040.591
|% 2,68
|
|TEZOL
|17,65
|273.926.889
|% 4,75
|
|GARAN
|9,25
|246.725.745
|% 0,76
|
|KRDMD
|6,42
|241.032.728
|% 1,74
|
|YKBNK
|2,41
|122.193.418
|% 1,26
|
|KRDMD
|6,42
|241.032.728
|% 1,74
|
|IZMDC
|2,40
|72.549.172
|% 2,56
|
|THYAO
|13,06
|375.600.498
|% 0,08
|
|GARAN
|9,25
|246.725.745
|% 0,76
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6383
|8,6432
|% 0,19
|
|Euro
|10,1308
|10,1387
|% 0,21
|
|Sterlin
|11,7520
|11,8109
|% 0,01
|
|Frank
|9,3235
|9,3797
|% 0,21
|
|Riyal
|2,2971
|2,3086
|% 0,16
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|1,84
|
|Altın Gr.
|495
|495
|2,44
|
|Cumhuriyet
|3.266
|3.315
|19,00
|
|Tam
|3.250
|3.332
|18,07
|
|Yarım
|1.571
|1.612
|8,74
|
|Çeyrek
|788
|806
|4,37
|
|Gümüş.Ons
|22,72
|22,75
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|0,09
|
|B. Petrol
|75,21
|75,21
|0,85
|