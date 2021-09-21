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***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

21.09.2021 10:32



***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.09.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı KT21 T2 Company Limited'in ihraççı Bank ABC, Citi, DIB, HSBC, Emirates NBD Capital ve KFH Capital Investment Company 'nin lider yönetici olarak görev aldığı, Kuveyt Borsası (CMA),Suudi Arabistan Borsası ve  İrlanda Borsası (ISE)'na kote edilen, Basel III kriterlerine uyumlu 350 milyon USD meblağlı, 10 yıl 3 ay vadeli (16.12.2031) katkı sermaye kira sertifikası (Tier II Sukuk) ihracı 16.09.2021 valörlü olarak başarıyla tamamlanmıştır. Söz konusu kira sertifikası ihraç tarihinden 5 yıl 3 ay sonra (16.12.2026) geri satın alma opsiyonlu (Call Option) olup yıllık beklenen getiri oranı %6.125'tir.
Kamuoyunun bilgisine arz ederiz. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964655


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