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***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

27.10.2021 09:59



***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Bankamızın fon kullanıcısı olarak yer alacağı, %100 bağlı ortaklığımız KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş. aracılığıyla, yurt içinde, 25.000.000.000.-TL (Yirmi Beş Milyar Türk Lirası) ile sınırlı olarak, tertipler halinde, Türk Lirası cinsinden, 1-60 ay aralığındaki vadelerle ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası çeşitlerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcıya satılmak üzere kira sertifikaları ihraç edilmesine ve buna ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer ilgili makamlara başvurularak gerekli izinlerin alınmasına karar verilmiştir. 
Kamuoyunun Bilgisine Arz Ederiz.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972673


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