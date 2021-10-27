***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.10.2021 09:59
***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızın fon kullanıcısı olarak yer alacağı, %100 bağlı ortaklığımız KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş. aracılığıyla, yurt içinde, 25.000.000.000.-TL (Yirmi Beş Milyar Türk Lirası) ile sınırlı olarak, tertipler halinde, Türk Lirası cinsinden, 1-60 ay aralığındaki vadelerle ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası çeşitlerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcıya satılmak üzere kira sertifikaları ihraç edilmesine ve buna ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer ilgili makamlara başvurularak gerekli izinlerin alınmasına karar verilmiştir.
Kamuoyunun Bilgisine Arz Ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972673
BIST
12:071.505
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -4,61
|Açılış
|: 1.508
|
|Önceki Kapanış
|: 1.509
|
1.518
En Düşük
1.503
12:079,5342
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0015
|Açılış
|: 9,4850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5050
|
9,5507
En Düşük
9,4605
12:0711,0774
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0104
|Açılış
|: 10,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0250
|
11,1022
En Düşük
11,0003
12:07545,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -4,13
|Açılış
|: 545,81
|
|Önceki Kapanış
|: 549,94
|
550,73
En Düşük
543,55
BIST En Aktif Hisseler12:05
|HEDEF
|2,84
|2.894.806
|% 9,65
|
|ZRGYO
|1,82
|51.916.425
|% 9,64
|
|SEKUR
|20,88
|36.174.911
|% 8,98
|
|MAKTK
|3,58
|69.382.535
|% 7,19
|
|JANTS
|62,40
|115.404.997
|% 6,39
|
|KSTUR
|249,20
|98.185
|% -6,25
|
|BERA
|9,70
|137.079.474
|% -4,90
|
|OTKAR
|339,20
|87.181.506
|% -3,77
|
|ISGSY
|8,39
|104.962.020
|% -3,56
|
|ANGEN
|21,66
|89.442.100
|% -3,56
|
|GARAN
|9,41
|1.260.013.650
|% 1,84
|
|EREGL
|19,52
|669.584.109
|% -2,40
|
|ASELS
|16,39
|555.608.579
|% -3,42
|
|AKBNK
|5,70
|521.244.207
|% 2,15
|
|BIMAS
|62,45
|506.561.910
|% 0,48
|
|YKBNK
|2,62
|398.751.310
|% 0,77
|
|GARAN
|9,41
|1.260.013.650
|% 1,84
|
|EKGYO
|1,97
|238.325.357
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,70
|521.244.207
|% 2,15
|
|GLYHO
|1,93
|109.764.980
|% 1,05
|
|12:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5090
|9,5098
|% -0,27
|
|Euro
|11,0451
|11,0550
|% -0,11
|
|Sterlin
|13,0040
|13,0693
|% -0,67
|
|Frank
|10,3103
|10,3724
|% -0,20
|
|Riyal
|2,5254
|2,5380
|% -0,41
|
|12:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.788
|-5,05
|
|Altın Gr.
|545
|545
|-4,66
|
|Cumhuriyet
|3.602
|3.656
|-9,00
|
|Tam
|3.584
|3.674
|-6,46
|
|Yarım
|1.732
|1.777
|-3,12
|
|Çeyrek
|869
|889
|-1,56
|
|Gümüş.Ons
|23,92
|23,96
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|7,31
|7,32
|-0,10
|
|B. Petrol
|84,69
|84,69
|-0,96
|