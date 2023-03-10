***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.02.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 10 Mart 2023 tarihli toplantısında, 2022 yılı karının Şirket Esas Sözleşmesine ve Bankamızın Kar Dağıtım Politikası'na uygun olarak ekteki kar dağıtım tablosunda yer alan şekilde dağıtılması ve kar dağıtımının 24 Mart 2023 tarihinde yapılması öngörülen Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir.KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. 2022 YILI KÂR DAĞITIM TABLOSU2022 yılı Bilanço kâr'ından, mali mükellefiyetlerin düşülmesinden sonra, kalan 14,043,446,819.- TL net dönem kar'ından1. Esas Sözleşmenin hesap dönemi itibariyle yürürlükte olan 49/1-1. maddesine göre, % 5 oranında 702,172,341.- TL tutarında Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına,2. Esas sözleşmenin hesap dönemi itibariyle yürürlükte olan 49/1-2. Maddesine göre, bankacılık faaliyetlerinden doğan ve Kurumlar Vergisine tabi olan kâr'dan 1,400,000,000- TL'nin ortaklara temettü olarak nakden ödenmesine,3. Esas Sözleşmenin hesap dönemi itibariyle yürürlükte olan 49/2. Maddesine göre, 140,000,000.- TL İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına,4. 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun'un 3. Maddesi gereği, yapılan geliştirme faaliyetleri için alınan 442,984.-TL desteğin dağıtılmayarak diğer yedeklere alınmasına,5. Kalan 11,800,831,494.- TL'nin de Esas Sözleşmenin hesap dönemi itibariyle yürürlükte olan 49/1-3. maddesine göre, Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına,6. Genel Kurul'un kar dağıtımına karar vermesi halinde şirketin iktisap etmiş olduğu kendi hisselerinden doğan temettünün Olağanüstü Yedek Akçeler içerisine alınmasına ve bu kar dağıtım teklifinin Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına oy birliği ile karar verildi.Kamuoyunun Bilgisine Arz Ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1123171BIST