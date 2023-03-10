Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

10.03.2023 23:33
***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.02.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 10 Mart 2023 tarihli toplantısında, 2022 yılı karının Şirket Esas Sözleşmesine ve Bankamızın Kar Dağıtım Politikası'na uygun olarak ekteki kar dağıtım tablosunda yer alan şekilde dağıtılması ve kar dağıtımının 24 Mart 2023 tarihinde yapılması öngörülen Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir.
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. 2022 YILI KÂR DAĞITIM TABLOSU
2022 yılı Bilanço kâr'ından, mali mükellefiyetlerin düşülmesinden sonra, kalan 14,043,446,819.- TL net dönem kar'ından
1.    Esas Sözleşmenin hesap dönemi itibariyle yürürlükte olan 49/1-1. maddesine göre, % 5 oranında 702,172,341.- TL tutarında Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına,
2.    Esas sözleşmenin hesap dönemi itibariyle yürürlükte olan 49/1-2. Maddesine göre, bankacılık faaliyetlerinden doğan ve Kurumlar Vergisine tabi olan kâr'dan 1,400,000,000- TL'nin ortaklara temettü olarak nakden ödenmesine,
3.    Esas Sözleşmenin hesap dönemi itibariyle yürürlükte olan 49/2. Maddesine göre, 140,000,000.- TL İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına,
4.    5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun'un 3. Maddesi gereği, yapılan geliştirme faaliyetleri için alınan 442,984.-TL desteğin dağıtılmayarak diğer yedeklere alınmasına,
5.    Kalan 11,800,831,494.- TL'nin de Esas Sözleşmenin hesap dönemi itibariyle yürürlükte olan 49/1-3. maddesine göre, Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına,
6.    Genel Kurul'un kar dağıtımına karar vermesi halinde şirketin iktisap etmiş olduğu kendi hisselerinden doğan temettünün Olağanüstü Yedek Akçeler içerisine alınmasına ve bu kar dağıtım teklifinin Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına oy birliği ile karar verildi.
Kamuoyunun Bilgisine Arz Ederiz.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1123171


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:055.385
Değişim :  -1,13% |  -61,66
Açılış :  5.397  
Önceki Kapanış :  5.446  
En Yüksek
5.454 En Düşük
5.376
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
UFUK 65,45 7.039.646 % 10,00  
ERCB 126,50 308.762.593 % 10,00  
BVSAN 54,75 407.292.913 % 9,98  
MARKA 8,05 29.192.391 % 9,97  
AVTUR 3,64 5.894.611 % 9,97  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,9627 18,9729 % 0,11  
Euro 20,1792 20,2016 % 0,65  
Sterlin 22,7334 22,8474 % 0,90  
Frank 20,4944 20,6179 % 1,38  
Riyal 5,0350 5,0603 % 0,03  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.870 1.870 39,05  
Altın Gr. 1.139 1.139 23,00  
Cumhuriyet 7.592 7.706 71,00  
Tam 7.699 7.775 145,00  
Yarım 3.761 3.805 71,00  
Çeyrek 1.881 1.902 35,00  
Gümüş.Ons 20,53 20,55 0,47  
Gümüş Gr. 12,50 12,51 0,28  
B. Petrol 82,46 82,46 0,87  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru