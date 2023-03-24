***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.03.2023 18:41
***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
24/03/2023 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı
Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.
Kamuoyunun Bilgisine Arz Ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127934
BIST
18:055.032
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -30,01
|Açılış
|: 5.079
|
|Önceki Kapanış
|: 5.062
|
5.117
En Düşük
5.000
18:0519,0766
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0509
|Açılış
|: 19,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3050
|
19,2700
En Düşük
19,0024
18:0520,5507
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0809
|Açılış
|: 20,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,9700
|
20,9088
En Düşük
20,4376
18:051.216,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -3,13
|Açılış
|: 1.216,89
|
|Önceki Kapanış
|: 1.220,02
|
1.234,12
En Düşük
1.214,52
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DERIM
|9,13
|24.848.205
|% 10,00
|
|SANEL
|15,97
|14.243.199
|% 9,99
|
|BVSAN
|66,10
|513.606.545
|% 9,98
|
|AKFYE
|19,06
|57.644.016
|% 9,98
|
|GOKNR
|24,48
|2.045.780.230
|% 9,97
|
|PAMEL
|280,00
|72.632.243
|% -10,00
|
|POLTK
|1.925,30
|27.454.766
|% -10,00
|
|CANTE
|58,40
|447.338.819
|% -9,95
|
|IZINV
|23,12
|38.833.640
|% -8,98
|
|KUVVA
|44,00
|1.110.907
|% -7,56
|
|ASTOR
|63,90
|6.624.763.399
|% 2,49
|
|EREGL
|37,10
|4.685.264.970
|% 0,00
|
|THYAO
|128,40
|3.345.060.811
|% -0,77
|
|ISCTR
|13,85
|2.892.923.703
|% -2,26
|
|KOZAL
|22,10
|2.872.585.127
|% 4,84
|
|KATMR
|1,36
|416.053.016
|% 3,82
|
|ISCTR
|13,85
|2.892.923.703
|% -2,26
|
|EKGYO
|6,90
|1.138.819.696
|% -1,15
|
|YKBNK
|10,29
|1.584.513.774
|% -2,83
|
|KOZAL
|22,10
|2.872.585.127
|% 4,84
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0628
|19,0766
|% 0,27
|
|Euro
|20,5286
|20,5507
|% -0,39
|
|Sterlin
|23,2389
|23,3555
|% -0,32
|
|Frank
|20,6956
|20,8203
|% 0,05
|
|Riyal
|5,0607
|5,0861
|% 0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.985
|1.985
|-8,28
|
|Altın Gr.
|1.217
|1.217
|-2,75
|
|Cumhuriyet
|8.255
|8.380
|79,00
|
|Tam
|8.231
|8.335
|-4,00
|
|Yarım
|4.035
|4.079
|-2,00
|
|Çeyrek
|2.017
|2.039
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,16
|23,19
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|14,19
|14,21
|0,06
|
|B. Petrol
|74,47
|74,47
|-1,44
|