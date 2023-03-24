***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.03.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar24/03/2023 Tarihli Olağan Genel Kurul ToplantısıAlınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.Kamuoyunun Bilgisine Arz Ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127934BIST