***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.03.2023 23:33
***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Burhan Ersoy, Vakıflar Genel Müdürlüğü görevinden emekli olmasına müteakip bankamız Yönetim Kurulu Üyeliği ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak yürüttüğü komite üyelikleri görevlerinden 27.03.2023 tarihi itibarıyla istifa etmiştir.
Kamuoyunun bilgisine arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129612
BIST
18:054.943
En Yüksek
|Değişim
|: 2,74%
|| 131,73
|Açılış
|: 4.803
|
|Önceki Kapanış
|: 4.811
|
4.946
En Düşük
4.753
18:0519,1748
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0547
|Açılış
|: 19,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4300
|
19,1829
En Düşük
19,1200
18:0520,9267
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,1682
|Açılış
|: 21,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 21,0250
|
20,9267
En Düşük
20,7260
18:051.210,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,95
|Açılış
|: 1.210,84
|
|Önceki Kapanış
|: 1.208,68
|
1.211,23
En Düşük
1.207,88
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EKSUN
|71,50
|4.357.925
|% 10,00
|
|EMNIS
|42,90
|2.355.549
|% 10,00
|
|CEOEM
|15,51
|23.689.442
|% 10,00
|
|RODRG
|55,55
|18.825.689
|% 10,00
|
|DESPC
|18,83
|40.704.929
|% 9,99
|
|AKFYE
|20,34
|7.189.948.399
|% -10,00
|
|PAMEL
|254,70
|172.631.024
|% -10,00
|
|DERIM
|9,94
|146.462.864
|% -9,96
|
|SAMAT
|21,00
|37.260.523
|% -9,95
|
|GOKNR
|20,04
|1.364.294.496
|% -9,89
|
|HALKB
|10,74
|29.999.999.991
|% 1,70
|
|AKFYE
|20,34
|7.189.948.399
|% -10,00
|
|ASTOR
|53,85
|7.126.326.743
|% -1,46
|
|EREGL
|36,32
|5.705.333.554
|% 1,45
|
|THYAO
|124,60
|3.667.544.040
|% 4,36
|
|HALKB
|10,74
|29.999.999.991
|% 1,70
|
|AKFYE
|20,34
|7.189.948.399
|% -10,00
|
|EKGYO
|6,48
|1.511.914.560
|% 1,73
|
|ISCTR
|13,51
|2.941.432.658
|% 3,92
|
|EREGL
|36,32
|5.705.333.554
|% 1,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1508
|19,1745
|% 0,28
|
|Euro
|20,7578
|20,9416
|% 0,88
|
|Sterlin
|23,5203
|23,6382
|% 0,10
|
|Frank
|20,7490
|20,8740
|% -0,01
|
|Riyal
|5,0861
|5,1116
|% 0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.964
|1.965
|0,05
|
|Altın Gr.
|1.210
|1.210
|1,61
|
|Cumhuriyet
|8.158
|8.281
|-19,00
|
|Tam
|8.173
|8.282
|6,00
|
|Yarım
|4.007
|4.052
|2,00
|
|Çeyrek
|2.003
|2.026
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,31
|23,37
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|14,36
|14,39
|0,03
|
|B. Petrol
|77,48
|77,48
|0,10
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
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17:56RODRG
Yüzde 10.00 oranında artışla 55.55 lira fiyatla işlem gören hissede 343, 610 adet işlem
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17:55XU100
Endeks 4, 906 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 97 üstünde . İşlem hacmi 51, 399.00 milyon TL de
-
17:55EMKEL
Yüzde 9.98 oranında artışla 9.92 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 956, 385 adet işlem
-
17:54DGGYO
Yüzde 6.40 oranında artışla 52.90 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 088, 569 adet işlem
-
17:53ALKA
Yüzde 5.32 oranında artışla 25.34 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 315, 688 adet işlem