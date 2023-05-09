***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.05.2023 18:38
***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızın Yönetim Kurulu'nun 05/05/2023 tarihli yaptığı toplantıda
Sayın Sinan Aksu'nun Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyunun Bilgisine Arz Ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1149090
BIST
18:004.536
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -25,74
|Açılış
|: 4.547
|
|Önceki Kapanış
|: 4.562
|
4.622
En Düşük
4.513
18:0019,5217
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0199
|Açılış
|: 20,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4800
|
19,5398
En Düşük
19,4689
18:0021,3977
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0590
|Açılış
|: 22,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4900
|
21,4771
En Düşük
21,2827
18:001.278,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 10,75
|Açılış
|: 1.278,30
|
|Önceki Kapanış
|: 1.267,55
|
1.279,06
En Düşük
1.265,14
BIST En Aktif Hisseler18:00
|BRYAT
|894,30
|149.283.541
|% 10,00
|
|CELHA
|27,50
|12.927.431
|% 10,00
|
|OSMEN
|72,10
|21.439.945
|% 9,99
|
|EGPRO
|53,50
|62.813.995
|% 9,99
|
|PAMEL
|176,30
|74.936.022
|% 9,98
|
|GRTRK
|22,70
|829.140.669
|% -9,99
|
|UFUK
|40,56
|1.750.647
|% -9,99
|
|CWENE
|118,20
|3.485.524.809
|% -9,98
|
|AVHOL
|23,46
|103.638.677
|% -9,98
|
|NETAS
|23,82
|132.647.000
|% -9,98
|
|ISCTR
|12,12
|5.681.628.196
|% 3,50
|
|KCHOL
|86,85
|4.982.447.626
|% 7,75
|
|THYAO
|128,80
|3.933.680.361
|% -3,01
|
|CWENE
|118,20
|3.485.524.809
|% -9,98
|
|AKBNK
|16,71
|3.129.916.667
|% 1,33
|
|ISCTR
|12,12
|5.681.628.196
|% 3,50
|
|YKBNK
|10,39
|2.668.780.608
|% 4,84
|
|AKBNK
|16,71
|3.129.916.667
|% 1,33
|
|EKGYO
|5,49
|822.188.823
|% -1,08
|
|SKBNK
|2,26
|311.647.478
|% 0,89
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5159
|19,5200
|% 0,09
|
|Euro
|21,3885
|21,3953
|% -0,29
|
|Sterlin
|24,5628
|24,6859
|% 0,12
|
|Frank
|21,8236
|21,9550
|% -0,05
|
|Riyal
|5,1896
|5,2156
|% 0,10
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.037
|2.037
|16,14
|
|Altın Gr.
|1.278
|1.278
|10,68
|
|Cumhuriyet
|9.263
|9.403
|32,00
|
|Tam
|9.217
|9.452
|36,08
|
|Yarım
|4.576
|4.661
|45,00
|
|Çeyrek
|2.281
|2.323
|29,00
|
|Gümüş.Ons
|25,65
|25,67
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|16,10
|16,11
|0,08
|
|B. Petrol
|76,88
|76,88
|-0,13
|
Seans Raporu
18:00
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 4, 542 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 43 altında . İşlem hacmi 54, 742.00 milyon TL de
-
17:59MOBTL
Yüzde -3.51 oranında düşüşle 2.75 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 168, 652 adet işlem
-
17:58EMNIS
Yüzde -3.45 oranında düşüşle 30.78 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 767 adet işlem
-
17:56ALFAS
Yüzde -6.85 oranında düşüşle 255.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 589, 229 adet işlem
-
17:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, ASELS, PETKM