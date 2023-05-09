***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.03.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamızın Yönetim Kurulu'nun 05/05/2023 tarihli yaptığı toplantıdaSayın Sinan Aksu'nun Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.Kamuoyunun Bilgisine Arz Ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1149090BIST