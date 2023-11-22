***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.11.2023 16:32
***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızın %100 oranında sermaye payı iştirakiyle 06.12.2012 tarih 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde yatırım hizmet ve faaliyetleri yürütmek amacıyla "Kuveyt Türk Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi" ünvanlı şirket kuruluşu 20.11.2023 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne tescil edilerek 245398 ilan numarasıyla Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.
Kuruluşuyla ilgili süreçleri devam eden şirket için Sermaye Piyasası Kurumu'ndan kuruluş izni alınmış olup faaliyet izninin alınmadığını, faaliyet izni sonrası özel durum açıklamasıyla ilave bir bildirimi yapacağımızı önemle belirtmek isteriz.
Kamuoyunun Bilgisine Arz Ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219365
BIST
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17:517.994
En Düşük
|Değişim
|: -0,65%
|| -52,35
|Açılış
|: 8.055
|
|Önceki Kapanış
|: 8.047
|
7.985
En Yüksek
8.060
17:5128,8383
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0608
|Açılış
|: 28,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9200
|
28,8395
En Düşük
28,7116
17:5131,3236
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,1219
|Açılış
|: 31,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,6000
|
31,4804
En Düşük
31,3083
17:511.855,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 5,90
|Açılış
|: 1.855,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.849,77
|
1.858,94
En Düşük
1.844,97
BIST En Aktif Hisseler17:49
|BAGFS
|35,42
|245.432.530
|% 10,00
|
|TARKM
|732,00
|693.123.200
|% 9,99
|
|POLTK
|15.027,50
|201.508.893
|% 9,99
|
|CMBTN
|1.949,00
|176.550.687
|% 9,99
|
|PKENT
|258,25
|61.650.872
|% 9,99
|
|EMNIS
|118,80
|600.893
|% -10,00
|
|PEGYO
|13,87
|616.120.714
|% -9,99
|
|SONME
|76,15
|6.540.262
|% -9,99
|
|DAPGM
|69,10
|98.522.438
|% -9,97
|
|BYDNR
|35,48
|284.044.495
|% -9,07
|
|THYAO
|262,00
|8.230.560.579
|% -2,42
|
|TUPRS
|156,40
|5.750.547.952
|% 1,23
|
|ASELS
|46,50
|3.741.877.554
|% 0,09
|
|MIATK
|44,18
|2.435.692.339
|% -6,79
|
|AKBNK
|30,86
|2.428.194.736
|% -0,26
|
|EKGYO
|7,60
|1.531.422.520
|% -0,26
|
|SKBNK
|7,29
|1.268.123.628
|% -3,19
|
|YKBNK
|17,19
|2.159.063.955
|% -0,29
|
|ZOREN
|5,06
|596.046.449
|% -0,78
|
|ISCTR
|21,24
|2.107.436.922
|% -0,28
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8346
|28,8406
|% 0,22
|
|Euro
|31,3139
|31,3288
|% -0,37
|
|Sterlin
|35,9112
|36,0913
|% -0,16
|
|Frank
|32,4461
|32,6416
|% 0,03
|
|Riyal
|7,6650
|7,7035
|% 0,19
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,73
|23,76
|% 0,66
|
|Platin
|925,41
|927,85
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.051,73
|1.054,40
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,73
|78,73
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.001,63
|2.001,96
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:49
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17:59GLRYH
Yüzde -3.64 oranında düşüşle 11.66 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 686, 244 adet işlem
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17:58PEGYO
Yüzde -9.99 oranında düşüşle 13.87 lira fiyatla işlem gören hissede 40, 538, 287 adet işlem
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17:57XU100
Endeks 8, 005 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 51 altında . İşlem hacmi 76, 134.00 milyon TL de
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17:57YAPRK
Yüzde -4.12 oranında düşüşle 211.90 lira fiyatla işlem gören hissede 139, 697 adet işlem
-
17:56INFO
Yüzde -4.16 oranında düşüşle 15.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 711, 868 adet işlem