***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamızın %100 oranında sermaye payı iştirakiyle 06.12.2012 tarih 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde yatırım hizmet ve faaliyetleri yürütmek amacıyla "Kuveyt Türk Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi" ünvanlı şirket kuruluşu 20.11.2023 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne tescil edilerek 245398 ilan numarasıyla Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.Kuruluşuyla ilgili süreçleri devam eden şirket için Sermaye Piyasası Kurumu'ndan kuruluş izni alınmış olup faaliyet izninin alınmadığını, faaliyet izni sonrası özel durum açıklamasıyla ilave bir bildirimi yapacağımızı önemle belirtmek isteriz.Kamuoyunun Bilgisine Arz Ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219365BIST