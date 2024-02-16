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***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

16.02.2024 19:16
***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.02.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 15 Şubat 2024 tarihli toplantısında, 2023 yılı karının Şirket Esas Sözleşmesine ve Bankamızın Kar Dağıtım Politikası'na uygun olarak ekteki kar dağıtım tablosunda yer alan şekilde dağıtılması ve kar dağıtımının 29 Mart 2024 tarihinde yapılması öngörülen Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir.
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. 2023 YILI KÂR DAĞITIM TABLOSU
2023 yılı Bilanço kâr'ından, mali mükellefiyetlerin düşülmesinden sonra, kalan 26,609,371,173.- TL net dönem kar'ından
1.       Esas Sözleşmenin hesap dönemi itibariyle yürürlükte olan 49/1-1. maddesine göre, %5 oranında 1,330,468,559.- TL tutarında Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına,
2.       Esas sözleşmenin hesap dönemi itibariyle yürürlükte olan 49/1-2. Maddesine göre, bankacılık faaliyetlerinden doğan ve Kurumlar Vergisine tabi olan kâr'dan 2,660,937,117- TL'nin ortaklara temettü olarak nakden ödenmesine,
3.       Esas Sözleşmenin hesap dönemi itibariyle yürürlükte olan 49/2. Maddesine göre, 266,093,712.- TL İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına,
4.       5520 Sayılı KVK 10/1-g maddesi gereği Girişim Sermayesi Fonu olarak 50,000,000- TL ayrılmasına,
5.       5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun'un 3. Maddesi gereği, yapılan geliştirme faaliyetleri için alınan 429,036.-TL desteğin dağıtılmayarak diğer yedeklere alınmasına,
6.       Kalan 22,301,442,749.- TL'nin de Esas Sözleşmenin hesap dönemi itibariyle yürürlükte olan 49/1-3. maddesine göre, Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına,
7.      Genel Kurul'un kar dağıtımına karar vermesi halinde şirketin iktisap etmiş olduğu kendi hisselerinden doğan temettünün Olağanüstü Yedek Akçeler içerisine alınmasına,
ve bu kar dağıtım teklifinin Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına oy birliği ile karar verildi.
Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250203


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