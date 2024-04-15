***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18.03.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 8 Nisan 2024 tarihli raporuyla Kuveyt Türk'ün güncel kredi derecelendirme notları ve not görünümleri aşağıdaki şekilde yayınlamıştır:Uzun Vade Yabancı Para IDR:B / Pozitif GörünümKısa Vade Yabancı Para IDR:B / Pozitif GörünümUzun Vade Yerel Para IDR:B+ / Pozitif GörünümKısa Vade Yerel Para IDR:B / Pozitif GörünümFinansal Kapasite (Viability):b-Hissedar Destek:bUlusal Uzun Vade:AA (tur) / Durağan Görünümhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1272205BIST