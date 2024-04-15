***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.04.2024 18:43
***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.03.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 8 Nisan 2024 tarihli raporuyla Kuveyt Türk'ün güncel kredi derecelendirme notları ve not görünümleri aşağıdaki şekilde yayınlamıştır:
Uzun Vade Yabancı Para IDR:B / Pozitif Görünüm
Kısa Vade Yabancı Para IDR:B / Pozitif Görünüm
Uzun Vade Yerel Para IDR:B+ / Pozitif Görünüm
Kısa Vade Yerel Para IDR:B / Pozitif Görünüm
Finansal Kapasite (Viability):b-
Hissedar Destek:b
Ulusal Uzun Vade:AA (tur) / Durağan Görünüm
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1272205
BIST