***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
01.04.2020 11:41
***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 4.600.000.000
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Kuwait Finance House K.S.C. 2863098149 TRY 62,2
T.C. Vakıflar Genel Müdürlüğü Mazbut Vakıfları 861086145 TRY 18,7
Public Institution For Social Security 414000000 TRY 9,0
Islamic Development Bank 414000000 TRY 9,0
Diğer 47815706 TRY 1,1
TOPLAM 4600000000 TRY 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833751
BIST
12:0189.066
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -577,36
|Açılış
|: 88.286
|
|Önceki Kapanış
|: 89.644
|
89.354
En Düşük
87.889
12:016,6493
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0343
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,6512
En Düşük
6,6108
12:017,2679
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0261
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3102
En Düşük
7,2653
12:01341,21
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 5,44
|Açılış
|: 341,21
|
|Önceki Kapanış
|: 335,77
|
341,89
En Düşük
334,11
BIST En Aktif Hisseler
|DAGI
|2,09
|1.262.472
|% 10,00
|
|BMELK
|1,21
|22.804
|% 10,00
|
|DARDL
|4,62
|122.818
|% 10,00
|
|SANEL
|4,08
|24
|% 9,97
|
|SAMAT
|1,77
|1.629.240
|% 9,94
|
|MTRYO
|3,13
|7.462.575
|% -9,80
|
|SALIX
|4,70
|1.419
|% -9,62
|
|PEKGY
|2,54
|14.591.995
|% -5,93
|
|INFO
|8,07
|278.258
|% -4,95
|
|QNBFL
|102,50
|1.703.134
|% -4,92
|
|GARAN
|8,06
|241.777.696
|% -0,86
|
|PGSUS
|36,64
|207.503.278
|% 7,13
|
|THYAO
|9,02
|191.586.346
|% -0,55
|
|ISFIN
|2,93
|166.412.609
|% 2,09
|
|ASELS
|23,24
|157.505.018
|% -1,53
|
|IHLGM
|1,09
|154.163.020
|% 3,81
|
|IHLAS
|0,52
|55.937.976
|% 1,96
|
|ODAS
|1,40
|147.518.684
|% 2,94
|
|CEMAS
|0,79
|46.293.847
|% 5,33
|
|ISFIN
|2,93
|166.412.609
|% 2,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1930
|8,2340
|% 0,06
|
|Frank
|6,8639
|6,9053
|% 0,15
|
|Riyal
|1,7608
|1,7697
|% 0,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.595
|1.596
|18,32
|
|Altın Gr.
|341
|341
|5,04
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|13,99
|14,04
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|2,97
|2,98
|0,00
|
|B. Petrol
|24,90
|24,90
|-1,45
|