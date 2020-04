***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriÖdenmiş/Çıkarılmış Sermaye 4.600.000.000Ortaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Kuwait Finance House K.S.C. 2863098149 TRY 62,2T.C. Vakıflar Genel Müdürlüğü Mazbut Vakıfları 861086145 TRY 18,7Public Institution For Social Security 414000000 TRY 9,0Islamic Development Bank 414000000 TRY 9,0Diğer 47815706 TRY 1,1TOPLAM 4600000000 TRY 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833751BIST