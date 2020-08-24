***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerHamad Abdulmohsen AL MARZOUQ Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, İcra Komitesi Başkanı, Kredi Komitesi Başkanı KFH Yönetim Kurulu BaşkanıMohamad AL MIDANI Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Denetim Komitesi Üyesi, İç Sistemler Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi İslam Kalkınma Bankası Yatırım MüdürüNadir ALPASLAN Yönetim Kurulu Üyesi Bürokrat Denetim Komitesi Üyesi, Etik Bankacılık ve Etik Yönetim Komitesi Üyesi Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yrd.Ahmad S. AL KHARJI Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Denetim Komitesi Başkanı, Kredi Komitesi Alternatife Üye, Ücretlendirme ve Aday Gösterme Komitesi Üyesi KFH Finansal Kuruluşlar Genel Müdür YardımcısıSALAH ABDULLATIF AL MUDHAF Yönetim Kurulu Üyesi İç Sistemler Komitesi Üyesi Kuveyt Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Müdür DanışmanıGEHAD MOHAMED ELBENDARY ANANY Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Kuwait Finance House Grup Baş Risk YetkilisiSHADI AHMED YACOUB ZAHRAN Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Kuwait Finance House Finans DirektörüBURHAN ERSOY Yönetim Kurulu Üyesi Bürokrat Vakıflar Genel MüdürüUfuk UYAN Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür İcra Komitesi Üyesi, Kredi Komitesi Üyesi, Ücretlendirme Aday Gösterme Komitesi Üyesi, Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi Üyesi Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, KT Bank AG Gözetim Kurulu Üyesiİrfan Yılmaz Bankacılık Servis Grubundan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Architecht Bilişim Sistemleri ve Pazarlama Ticaret A.ş. Yönetim Kurulu Başkanı, KT Bank AG Gözetim Kurulu ÜyesiAbdurrahman Delipoyraz KOBİ Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bankacı KT Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu ÜyesiMehmet Oral Bireysel Bankacılık Grubundan Sorumlu GMY Bankacı Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Yönetim Kurulu ÜyesiRuşen Ahmet Albayrak Hazine ve Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu GMY Bankacı KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı, KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı, KT Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, KT Bank AG Gözetim Kurulu ÜyesiBilal Sayın Kredilerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bankacı KT Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu ÜyesiAslan Demir Stratejiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Architecht Bilişim Sistemleri ve Pazarlama Ticaret A.ş. Yönetim Kurulu ÜyesiHüseyin Cevdet Yılmaz Risk, Kontrol ve Uyum Grubu Başkanı Bankacı KT Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan YardımcısıAhmet Süleyman Karakaya Kurumsal ve Ticari Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı BankacıAhmet Karaca Finansal Kontrolden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Körfez Tatil Beldesi Turistik Tesisler ve Devremülk İşlet. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu BaşkanıNurettin Kolaç Risk Takip ve Hukuktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bankacıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870787BIST