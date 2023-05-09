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***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

09.05.2023 18:39
***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Hamad Abdulmohsen AL MARZOUQ Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, İcra Komitesi Başkanı, Kredi Komitesi Başkanı KFH Yönetim Kurulu Başkanı
Nadir ALPASLAN Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı (Vekili) Bürokrat Denetim Komitesi Üyesi, Etik Bankacılık ve Etik Yönetim Komitesi Üyesi Kültür Ve Turizm Bakan Yardımcısı
Ahmad S. AL KHARJI Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Denetim Komitesi Başkanı, Kredi Komitesi Alternatife Üye, Ücretlendirme ve Aday Gösterme Komitesi Üyesi KFH Finansal Kuruluşlar Genel Müdür Yardımcısı
SALAH ABDULLATIF AL MUDHAF Yönetim Kurulu Üyesi İç Sistemler Komitesi Üyesi Kuveyt Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Müdür Danışmanı
GEHAD MOHAMED ELBENDARY ANANY Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Kuwait Finance House Grup Baş Risk Yetkilisi
SHADI AHMED YACOUB ZAHRAN Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Kuwait Finance House Finans Direktörü
MOHAMMEDHEDİ MEJAI Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı İslam Kalkınma Bankası Yatırım Direktörü
SİNAN AKSU Yönetim Kurulu Üyesi Bürokrat Vakıflar Genel Müdürü
Ufuk UYAN Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür İcra Komitesi Üyesi, Kredi Komitesi Üyesi, Ücretlendirme Aday Gösterme Komitesi Üyesi, Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi Üyesi Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, KT Bank AG Gözetim Kurulu Üyesi
İrfan Yılmaz Bankacılık Servis Grubundan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Architecht Bilişim Sistemleri ve Pazarlama Ticaret A.ş. Yönetim Kurulu Başkanı, KT Bank AG Gözetim Kurulu Üyesi
Abdurrahman Delipoyraz KOBİ Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bankacı KT Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Oral Bireysel Bankacılık Grubundan Sorumlu GMY Bankacı Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Ruşen Ahmet Albayrak Hazine ve Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu GMY Bankacı KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı, KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı, KT Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, KT Bank AG Gözetim Kurulu Üyesi
Bilal Sayın Kredilerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bankacı KT Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Aslan Demir Stratejiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Architecht Bilişim Sistemleri ve Pazarlama Ticaret A.ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Hüseyin Cevdet Yılmaz Risk, Kontrol ve Uyum Grubu Başkanı Bankacı KT Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Ahmet Süleyman Karakaya Kurumsal ve Ticari Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bankacı
Ahmet Karaca Finansal Kontrolden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Körfez Tatil Beldesi Turistik Tesisler ve Devremülk İşlet. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Nurettin Kolaç Risk Takip ve Hukuktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bankacı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1149103


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