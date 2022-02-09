***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
09.02.2022 19:25
***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
09/02/2022
Karar Sayısı
1870
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
SERMAYE PİYASASI KURULUNUN II-14.1. SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANI
Şirketimizce hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (Ernst & Young Global Limited) tarafından bağımsız denetime tabi tutulan 01.01.2021 – 31.12.2021 dönemine ait, Konsolide olmayan Finansal Tabloların, SPK düzenlemeleri doğrultusunda tarafımızca incelendiğini, şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış özet finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli risk ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.
Saygılarımızla,
Shadi Ahmed Yacoub ZAHRAN
Denetim Komitesi Başkanı
Mohamed Hedi MEJAI
Denetim Komitesi Üyesi
Nadir Alpaslan
Denetim Komitesi Üyesi
Ufuk UYAN
Genel Müdür
Ahmet KARACA
Genel Müdür Yardımcısı (Mali İşler)
Mehmed Tahir Kaplan
Bütçe ve Raporlama Grup Müdürü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1000746
BIST
18:052.043
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.023
|
|Önceki Kapanış
|: 2.043
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2.046
En Düşük
2.017
18:0513,5489
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0078
|Açılış
|: 13,6000
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|Önceki Kapanış
|: 13,6350
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13,5613
En Düşük
13,5168
18:0515,5174
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
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|Açılış
|: 15,5400
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|Önceki Kapanış
|: 15,5500
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15,5174
En Düşük
15,4567
18:05797,25
En Yüksek
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|: 0,06%
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|Açılış
|: 797,44
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|Önceki Kapanış
|: 796,75
|
801,53
En Düşük
795,45
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PRKAB
|50,05
|38.425.344
|% 10,00
|
|POLTK
|477,40
|6.142.102
|% 10,00
|
|YBTAS
|21.756,90
|1.396.752
|% 10,00
|
|PKENT
|540,40
|8.220.649
|% 9,99
|
|PAPIL
|19,07
|162.629.608
|% 9,98
|
|ARDYZ
|7,02
|11.296.289
|% -10,00
|
|ORCAY
|37,60
|1.655.754
|% -9,96
|
|KAPLM
|69,25
|20.027.087
|% -9,95
|
|SAMAT
|5,50
|30.253.821
|% -7,56
|
|UFUK
|17,64
|348.067
|% -6,17
|
|THYAO
|29,84
|4.671.266.620
|% 3,68
|
|KRDMD
|12,08
|3.128.366.380
|% 3,42
|
|SISE
|14,26
|2.768.999.399
|% 1,06
|
|EREGL
|29,60
|1.918.803.994
|% 4,08
|
|YKBNK
|4,11
|1.432.356.605
|% 0,98
|
|YKBNK
|4,11
|1.432.356.605
|% 0,98
|
|KRDMD
|12,08
|3.128.366.380
|% 3,42
|
|SISE
|14,26
|2.768.999.399
|% 1,06
|
|EKGYO
|2,34
|445.619.304
|% 1,30
|
|THYAO
|29,84
|4.671.266.620
|% 3,68
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5360
|13,5520
|% 0,08
|
|Euro
|15,4770
|15,5171
|% 0,23
|
|Sterlin
|18,2523
|18,3439
|% -0,38
|
|Frank
|14,5780
|14,6658
|% -0,17
|
|Riyal
|3,5949
|3,6130
|% -0,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.834
|1.835
|1,11
|
|Altın Gr.
|797
|797
|0,69
|
|Cumhuriyet
|5.304
|5.384
|-3,00
|
|Tam
|5.281
|5.413
|-5,60
|
|Yarım
|2.552
|2.618
|-2,71
|
|Çeyrek
|1.280
|1.309
|-1,35
|
|Gümüş.Ons
|23,22
|23,26
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|10,11
|10,13
|-0,02
|
|B. Petrol
|91,25
|91,25
|-0,38
|