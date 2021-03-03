***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
03.03.2021 19:32
***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
03/03/2021
Karar Sayısı
1849
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
SERMAYE PİYASASI KURULUNUN
II-14.1. SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANI
Şirketimizce hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (Ernst & Young Global Limited) tarafından bağımsız denetime tabi tutulan 01.01.2020 – 31.12.2020 dönemine ait, Konsolide Finansal Tabloların, SPK düzenlemeleri doğrultusunda tarafımızca incelendiğini, şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış özet finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli risk ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.
SAYGILARIMIZLA
Shadi Ahmed Yacoub ZAHRAN
Denetim Komitesi Başkanı
Mohamad Al MIDANI
Denetim Komitesi Üyesi
Nadir Alpaslan
Denetim Komitesi Üyesi
Ufuk UYAN
Genel Müdür
Ahmet KARACA
Genel Müdür Yardımcısı (Mali İşler)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914950
BIST
18:051.531
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 2,23
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.529
|
1.554
En Düşük
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18:057,4289
En Yüksek
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|| 0,0688
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|: 7,4200
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|Önceki Kapanış
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7,4517
En Düşük
7,2936
18:058,9777
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0749
|Açılış
|: 8,9350
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|Önceki Kapanış
|: 8,8250
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8,9952
En Düşük
8,8181
18:05411,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 1,14
|Açılış
|: 411,31
|
|Önceki Kapanış
|: 410,17
|
411,67
En Düşük
405,23
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DGATE
|17,82
|60.351.091
|% 10,00
|
|INDES
|27,72
|298.706.428
|% 10,00
|
|KRONT
|61,60
|42.899.349
|% 10,00
|
|ISBIR
|6.655,00
|5.749.920
|% 10,00
|
|BOSSA
|24,42
|30.433.154
|% 10,00
|
|EPLAS
|44,36
|43.660.718
|% -9,98
|
|SEYKM
|34,46
|36.662.357
|% -9,98
|
|CASA
|183,20
|1.933.310
|% -9,98
|
|MMCAS
|6,17
|513.499
|% -9,93
|
|INTEM
|50,00
|2.633.062
|% -7,41
|
|THYAO
|14,92
|4.030.435.091
|% 0,74
|
|PETKM
|5,73
|2.125.511.887
|% 3,43
|
|GARAN
|9,19
|1.880.461.850
|% -0,11
|
|KRDMD
|7,06
|1.860.152.307
|% 3,37
|
|SISE
|7,62
|1.572.058.248
|% -1,42
|
|PETKM
|5,73
|2.125.511.887
|% 3,43
|
|EKGYO
|2,43
|766.008.630
|% 0,41
|
|THYAO
|14,92
|4.030.435.091
|% 0,74
|
|KRDMD
|7,06
|1.860.152.307
|% 3,37
|
|SKBNK
|1,40
|342.686.118
|% 1,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4234
|7,4302
|% 0,95
|
|Euro
|8,9705
|8,9782
|% 0,85
|
|Sterlin
|10,3511
|10,4030
|% 1,02
|
|Frank
|8,0681
|8,1167
|% 0,66
|
|Riyal
|1,9745
|1,9844
|% 0,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.720
|1.721
|-12,77
|
|Altın Gr.
|409
|409
|-1,37
|
|Cumhuriyet
|2.714
|2.755
|-2,00
|
|Tam
|2.701
|2.771
|0,35
|
|Yarım
|1.305
|1.340
|0,17
|
|Çeyrek
|655
|670
|0,08
|
|Gümüş.Ons
|26,28
|26,31
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|-0,06
|
|B. Petrol
|64,29
|64,29
|1,59
|
Seans Raporu
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