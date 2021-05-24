***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
24.05.2021 18:52
***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
24/05/2021
Karar Sayısı
1856
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
SERMAYE PİYASASI KURULUNUN
II-14.1. SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANI
Şirketimizce hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (Ernst & Young Global Limited) tarafından sınırlı denetime tabi tutulan 01.01.2021 – 31.03.2021 dönemine ait, Konsolide Finansal Tabloların, SPK düzenlemeleri doğrultusunda tarafımızca incelendiğini, şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış özet finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli risk ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.
Saygılarımızla,
Shadi Ahmed Yacoub ZAHRAN
Denetim Komitesi Başkanı
Mohamad Al MIDANI
Denetim Komitesi Üyesi
Nadir Alpaslan
Denetim Komitesi Üyesi
Ufuk UYAN
Genel Müdür
Ahmet KARACA
Genel Müdür Yardımcısı (Mali İşler)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937607
BIST
18:051.452
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,34
|Açılış
|: 1.454
|
|Önceki Kapanış
|: 1.452
|
1.458
En Düşük
1.442
18:058,3954
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0200
|Açılış
|: 8,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3750
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8,4355
En Düşük
8,3755
18:0510,2558
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0035
|Açılış
|: 10,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1800
|
10,2867
En Düşük
10,2161
18:05508,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,71
|Açılış
|: 508,36
|
|Önceki Kapanış
|: 509,08
|
511,27
En Düşük
506,31
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TRILC
|42,90
|113.807.028
|% 10,00
|
|MERKO
|6,83
|18.712.292
|% 9,98
|
|TDGYO
|7,17
|12.153.007
|% 9,97
|
|SEYKM
|24,94
|28.065.495
|% 9,96
|
|BASCM
|14,27
|1.039.854
|% 9,94
|
|DERHL
|8,12
|22.789.211
|% -9,98
|
|KUTPO
|61,10
|182.204.616
|% -9,95
|
|SAYAS
|28,00
|38.354.459
|% -9,21
|
|FRIGO
|22,46
|38.138.925
|% -7,95
|
|ISBIR
|8.097,30
|4.466.079
|% -7,08
|
|GARAN
|8,08
|1.346.208.275
|% -0,98
|
|EREGL
|19,23
|823.101.746
|% 2,78
|
|KRDMD
|8,03
|756.061.192
|% 0,00
|
|ASELS
|15,39
|747.155.692
|% 1,58
|
|FENER
|33,46
|740.773.031
|% 6,49
|
|GARAN
|8,08
|1.346.208.275
|% -0,98
|
|KARSN
|5,04
|719.152.219
|% 4,13
|
|TSKB
|1,40
|199.334.118
|% 2,19
|
|YKBNK
|2,16
|298.409.914
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,98
|251.639.996
|% 1,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3894
|8,3954
|% -0,24
|
|Euro
|10,2466
|10,2558
|% -0,03
|
|Sterlin
|11,8431
|11,9025
|% -0,25
|
|Frank
|9,3188
|9,3750
|% -0,18
|
|Riyal
|2,2316
|2,2428
|% -0,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş.Ons
|27,77
|27,80
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|7,48
|7,49
|0,03
|
Seans Raporu
18:05
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17:59AVISA
Yüzde 4.40 oranında artışla 19.00 lira fiyatla işlem gören hissede 227, 716 adet işlem
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 55 artarak (% 0.50 ) 1, 529
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17:58
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, EREGL, TRKCM
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17:58XU100
Endeks 1, 455 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 21 üstünde . İşlem hacmi 13, 785.00 milyon TL de
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17:58MERKO
Yüzde 9.98 oranında artışla 6.83 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 761, 889 adet işlem