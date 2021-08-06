***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)









denetime tabi tutulan 01.01.2021 – 30.06.2021 dönemine ait, Konsolide Finansal Tabloların, SPK düzenlemeleri doğrultusunda tarafımızca incelendiğini, şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış özet finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli risk ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.Saygılarımızla,Shadi Ahmed Yacoub ZAHRANDenetim Komitesi BaşkanıMohamad Al MIDANIDenetim Komitesi ÜyesiNadir AlpaslanDenetim Komitesi ÜyesiUfuk UYANGenel MüdürAhmet KARACAGenel Müdür Yardımcısı (Mali İşler)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955702BIST