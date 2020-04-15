***KTKVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
15.04.2020 11:19
***KTKVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [KTKVK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
13/12/2019
Kira Sertifikası İşlem Görecek Şirketin Unvanı
KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
ISIN Kodu
TRDKTVK72012
Nominal Değer (TL)
300.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
15/04/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
17/04/2020
Vadesi (Gün)
77
İtfa Tarihi
01/07/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838296
BIST
14:1596.486
En Yüksek
|Değişim
|: -2,09%
|| -2.063,74
|Açılış
|: 98.945
|
|Önceki Kapanış
|: 98.550
|
99.044
En Düşük
94.602
14:156,8722
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0558
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8853
En Düşük
6,8079
14:157,4999
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0145
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5102
En Düşük
7,4578
14:15380,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 1,92
|Açılış
|: 380,68
|
|Önceki Kapanış
|: 378,76
|
381,41
En Düşük
376,04
BIST En Aktif Hisseler
|VKING
|4,62
|6.112.449
|% 10,00
|
|CASA
|13,64
|199.443
|% 10,00
|
|RTALB
|8,65
|14.788.273
|% 9,91
|
|SODSN
|22,62
|225.635
|% 9,91
|
|DERIM
|6,00
|5.396.716
|% 9,89
|
|DOKTA
|24,30
|2.034.518
|% -9,93
|
|IHEVA
|2,09
|79.678.455
|% -9,91
|
|BMELK
|1,91
|864.270
|% -9,91
|
|TACTR
|2,76
|291.330
|% -9,80
|
|SNGYO
|1,11
|23.815.422
|% -9,76
|
|THYAO
|10,69
|1.840.008.875
|% -1,93
|
|PGSUS
|60,00
|1.488.084.336
|% -2,60
|
|ASELS
|26,50
|1.362.362.039
|% -2,86
|
|GARAN
|8,36
|676.986.940
|% -2,56
|
|TSPOR
|5,44
|562.294.472
|% 4,62
|
|THYAO
|10,69
|1.840.008.875
|% -1,93
|
|YKBNK
|1,97
|277.676.444
|% -3,43
|
|MNDRS
|1,53
|199.455.410
|% 4,08
|
|IHLGM
|1,04
|127.867.421
|% -5,45
|
|IHLAS
|0,63
|69.526.801
|% -5,97
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5679
|8,6109
|% -0,15
|
|Frank
|7,0872
|7,1299
|% 0,27
|
|Riyal
|1,8227
|1,8318
|% 0,81
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.722
|1.723
|-4,14
|
|Altın Gr.
|380
|381
|1,77
|
|Cumhuriyet
|2.433
|2.494
|13,90
|
|Tam
|2.501
|2.566
|14,20
|
|Yarım
|1.217
|1.249
|6,90
|
|Çeyrek
|610
|625
|3,40
|
|Gümüş.Ons
|15,57
|15,61
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,44
|-0,02
|
|B. Petrol
|28,57
|28,57
|-1,03
|