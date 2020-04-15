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***KTKVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

15.04.2020 11:19
GÜNCEL HABERLER



***KTKVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [KTKVK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Borsa Karar Tarihi
13/12/2019
Kira Sertifikası İşlem Görecek Şirketin Unvanı
KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
ISIN Kodu
TRDKTVK72012
Nominal Değer (TL)
300.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
15/04/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
17/04/2020
Vadesi (Gün)
77
İtfa Tarihi
01/07/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar

-




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838296


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CASA 13,64 199.443 % 10,00  
RTALB 8,65 14.788.273 % 9,91  
SODSN 22,62 225.635 % 9,91  
DERIM 6,00 5.396.716 % 9,89  
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Frank 7,0872 7,1299 % 0,27  
Riyal 1,8227 1,8318 % 0,81  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.722 1.723 -4,14  
Altın Gr. 380 381 1,77  
Cumhuriyet 2.433 2.494 13,90  
Tam 2.501 2.566 14,20  
Yarım 1.217 1.249 6,90  
Çeyrek 610 625 3,40  
Gümüş.Ons 15,57 15,61 -0,18  
Gümüş Gr. 3,44 3,44 -0,02  
B. Petrol 28,57 28,57 -1,03  
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