***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
21.10.2020 18:14
***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş. 30.09.2020 Faaliyet Raporu ektedir.
Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882891
BIST
18:051.212
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,10
|Açılış
|: 1.221
|
|Önceki Kapanış
|: 1.210
|
1.223
En Düşük
1.209
18:057,8058
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -0,0601
|Açılış
|: 7,8460
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8880
|
7,8826
En Düşük
7,8039
18:059,2790
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0208
|Açılış
|: 9,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3100
|
9,3393
En Düşük
9,2646
18:05483,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,74
|Açılış
|: 483,98
|
|Önceki Kapanış
|: 482,24
|
486,07
En Düşük
481,66
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BEYAZ
|11,00
|1.653.069
|% 10,00
|
|BASCM
|8,36
|691.193
|% 10,00
|
|UZERB
|48,42
|2.603.818
|% 10,00
|
|SANFM
|10,79
|6.121.293
|% 9,99
|
|TDGYO
|9,92
|9.085.431
|% 9,98
|
|VANGD
|9,91
|20.913.875
|% -9,99
|
|KLGYO
|14,77
|680.461.525
|% -9,99
|
|AKYHO
|7,85
|161.752.841
|% -9,98
|
|TKURU
|314,80
|15.350.836
|% -9,98
|
|MERIT
|78,60
|1.256.921
|% -9,97
|
|TURSG
|6,25
|1.307.959.124
|% 1,79
|
|ODAS
|3,42
|841.533.299
|% 0,59
|
|POLHO
|4,35
|351.627.005
|% 3,82
|
|AKSGY
|4,59
|293.588.413
|% 9,81
|
|BNTAS
|6,45
|211.806.185
|% 9,88
|
|ODAS
|3,42
|841.533.299
|% 0,59
|
|TURSG
|6,25
|1.307.959.124
|% 1,79
|
|IHLGM
|1,39
|145.341.557
|% -1,42
|
|POLHO
|4,35
|351.627.005
|% 3,82
|
|AKSGY
|4,59
|293.588.413
|% 9,81
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8083
|7,8152
|% -0,64
|
|Euro
|9,2737
|9,2825
|% -0,19
|
|Sterlin
|10,2337
|10,2850
|% 0,81
|
|Frank
|8,6015
|8,6534
|% -0,37
|
|Riyal
|2,0755
|2,0859
|% -0,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.926
|19,95
|
|Altın Gr.
|483
|483
|1,08
|
|Cumhuriyet
|3.213
|3.261
|21,00
|
|Tam
|3.199
|3.278
|24,26
|
|Yarım
|1.546
|1.586
|11,73
|
|Çeyrek
|775
|793
|5,87
|
|Gümüş.Ons
|25,09
|25,13
|0,48
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,29
|0,06
|
|B. Petrol
|41,79
|41,79
|-1,37
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59MARKA
Yüzde 9.85 oranında artışla 3.57 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 030, 788 adet işlem
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17:58TKNSA
Yüzde 5.64 oranında artışla 9.55 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 766, 020 adet işlem
-
17:57OSTIM
Yüzde 4.25 oranında artışla 4.42 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 046, 491 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 1, 214 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 33 üstünde . İşlem hacmi 19, 692.00 milyon TL de
-
17:54EUYO
Yüzde 9.93 oranında artışla 4.98 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 322, 049 adet işlem