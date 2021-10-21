***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
21.10.2021 18:24
***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş. 30.09.2021 Faaliyet Raporu ektedir.
Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971751
BIST
10:171.457
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,81
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.458
En Düşük
1.454
10:179,6393
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 0,1392
|Açılış
|: 9,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2500
|
9,6637
En Düşük
9,4804
10:1711,2318
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 0,1520
|Açılış
|: 10,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,7700
|
11,2597
En Düşük
11,0404
10:17554,57
En Yüksek
|Değişim
|: 1,71%
|| 9,35
|Açılış
|: 554,03
|
|Önceki Kapanış
|: 545,22
|
554,29
En Düşük
544,56
BIST En Aktif Hisseler10:17
|SERVE
|15,74
|121.387
|% 9,99
|
|COSMO
|11,68
|60.444
|% 9,98
|
|HLGYO
|2,81
|36.283.326
|% 7,25
|
|ANGEN
|26,52
|130.022.482
|% 7,19
|
|ERBOS
|90,55
|31.205.460
|% 5,54
|
|OLMK
|7,20
|663.640
|% -6,49
|
|GEDZA
|15,14
|189.690
|% -4,90
|
|FADE
|8,19
|45.877.152
|% -4,77
|
|ANELE
|2,69
|3.430.288
|% -4,27
|
|ERSU
|4,40
|4.267.475
|% -3,72
|
|SISE
|8,39
|186.344.770
|% 0,36
|
|KRDMD
|7,34
|166.192.901
|% 1,24
|
|GARAN
|8,99
|161.053.065
|% 0,00
|
|SASA
|28,22
|155.925.355
|% 2,25
|
|THYAO
|14,05
|142.341.145
|% 0,57
|
|YKBNK
|2,48
|89.843.948
|% -0,40
|
|KRDMD
|7,34
|166.192.901
|% 1,24
|
|SISE
|8,39
|186.344.770
|% 0,36
|
|GARAN
|8,99
|161.053.065
|% 0,00
|
|TSKB
|1,25
|21.364.880
|% 0,00
|
|10:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6344
|9,6393
|% 1,47
|
|Euro
|11,2218
|11,2318
|% 1,37
|
|Sterlin
|13,2293
|13,2956
|% 1,15
|
|Frank
|10,4487
|10,5117
|% 1,29
|
|Riyal
|2,5578
|2,5706
|% 1,17
|
|10:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|9,04
|
|Altın Gr.
|554
|554
|8,81
|
|Cumhuriyet
|3.570
|3.624
|70,00
|
|Tam
|3.551
|3.640
|69,48
|
|Yarım
|1.716
|1.761
|33,61
|
|Çeyrek
|861
|880
|16,80
|
|Gümüş.Ons
|24,32
|24,34
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|7,51
|7,52
|0,13
|
|B. Petrol
|84,38
|84,38
|-0,23
|
Seans Raporu
10:17
daha fazla
-
10:32XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 66 kaybederek (% -0.04 ) 1, 567
-
10:32
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, OLMK, AKPAZ
-
10:32XU100
Endeks 1, 456 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 07 üstünde . İşlem hacmi 2, 204.00 milyon TL de
-
10:32HLGYO
Yüzde 6.87 oranında artışla 2.80 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 477, 394 adet işlem
-
10:31GLCVY
Yüzde 4.53 oranında artışla 15.69 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 176, 427 adet işlem