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***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)

25.04.2022 18:28
***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)


***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar

KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş. 31.03.2022 Faaliyet Raporu ektedir.
Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023596


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DAGI 3,96 122.318.524 % 10,00  
ACSEL 39,20 35.626.531 % 9,99  
DAGHL 28,20 5.780.153 % 9,98  
KSTUR 262,40 1.662.304 % 9,97  
SILVR 7,85 38.000.038 % 9,94  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 14,7757 14,7802 % 0,25  
Euro 15,8195 15,8344 % -0,55  
Sterlin 18,7255 18,8194 % -0,77  
Frank 15,3600 15,4525 % 0,13  
Riyal 3,9271 3,9468 % 0,20  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.898 1.899 -33,05  
Altın Gr. 900 900 -15,29  
Cumhuriyet 6.008 6.099 -93,00  
Tam 5.980 6.129 -93,86  
Yarım 2.890 2.965 -45,40  
Çeyrek 1.450 1.482 -22,70  
Gümüş.Ons 23,70 23,72 -0,43  
Gümüş Gr. 11,21 11,22 -0,25  
B. Petrol 100 100 -6,11  
Seans Raporu 18:05
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