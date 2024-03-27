***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
27.03.2024 00:12
***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş. 31.12.2023 Faaliyet Raporu Ekte Sunulmuştur.
Kamuoyunun Bilgisine Arz Ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262939
BIST
'
18:058.807
En Düşük
|Değişim
|: -2,46%
|| -222,00
|Açılış
|: 9.030
|
|Önceki Kapanış
|: 9.029
|
8.761
En Yüksek
9.049
18:0532,2278
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0544
|Açılış
|: 32,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5400
|
32,2330
En Düşük
32,1073
18:0535,0841
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,2200
|Açılış
|: 35,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,2500
|
35,1058
En Düşük
34,7919
18:052.256,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 3,34
|Açılış
|: 2.256,72
|
|Önceki Kapanış
|: 2.253,38
|
2.258,23
En Düşük
2.249,44
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EKIZ
|80,30
|9.179.346
|% 10,00
|
|IZMDC
|6,71
|246.160.942
|% 10,00
|
|AKENR
|11,66
|29.979.213
|% 10,00
|
|PKART
|90,90
|80.330.118
|% 9,98
|
|INVEO
|44,98
|124.824.611
|% 9,98
|
|PEKGY
|12,71
|636.582.492
|% -9,99
|
|KONYA
|10.117,50
|719.951.618
|% -9,99
|
|KSTUR
|6.782,50
|12.453.693
|% -9,99
|
|SODSN
|250,25
|14.466.722
|% -9,98
|
|SRVGY
|277,25
|55.317.124
|% -9,98
|
|THYAO
|285,25
|8.491.803.300
|% -0,17
|
|EREGL
|42,12
|5.208.001.760
|% -1,96
|
|ZOREN
|5,44
|5.071.825.930
|% -6,04
|
|AKBNK
|44,28
|5.036.821.546
|% 0,45
|
|PETKM
|21,30
|4.562.445.213
|% -9,97
|
|ZOREN
|5,44
|5.071.825.930
|% -6,04
|
|ISCTR
|11,12
|4.558.345.895
|% -2,54
|
|PETKM
|21,30
|4.562.445.213
|% -9,97
|
|EKGYO
|9,32
|1.736.767.788
|% -4,12
|
|YKBNK
|26,64
|4.467.737.195
|% -1,77
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,2004
|32,2278
|% 0,17
|
|Euro
|35,0398
|35,0841
|% 0,63
|
|Sterlin
|40,9132
|41,1183
|% 0,00
|
|Frank
|35,8453
|36,0250
|% 0,01
|
|Riyal
|8,6383
|8,6816
|% -0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,40
|24,44
|% 0,66
|
|Platin
|904,15
|905,73
|% 0,66
|
|Paladyum
|994,44
|998,22
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,30
|85,30
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.178,77
|2.179,12
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59IHYAY
Yüzde -5.90 oranında düşüşle 2.55 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 912, 819 adet işlem
-
17:58ORCAY
Yüzde -6.18 oranında düşüşle 11.99 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 447, 605 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -269, 71 kaybederek (% -2.77 ) 9, 474
-
17:57
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, ZOREN, EREGL
-
17:57XU100
Endeks 8, 762 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 97 altında . İşlem hacmi 88, 108.00 milyon TL de