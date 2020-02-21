***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor









***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler9 50.000 2.200 41.810 13.135 107.145 107.145Transferler0 657 12.478 -13.135 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 72.014 72.014 72.014Dönem Sonu Bakiyeler50.000 2.857 54.288 72.014 179.159 179.159Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler9 50.000 2.857 54.288 72.014 179.159 179.159Transferler0 3.601 68.413 -72.014 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 113.321 113.321 113.321Dönem Sonu Bakiyeler50.000 6.458 122.701 113.321 292.480 292.480Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI39.291 178.402Dönem Karı (Zararı)113.321 72.014Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)113.321 72.014Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler31.964 20.312Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler10 -604.045.060 -560.282.749Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler11 604.045.060 560.282.749Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler8 31.964 20.312İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-82.664 110.723Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili DüzeltmelerFinans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)3.344.135.185 -2.584.724.895Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-45.757 3.348İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-35.400 3.348İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-10.357 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)-3.344.135.340 2.584.724.177Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-36.752 108.093İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-36.752 108.093Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları62.621 203.049Ödenen Faiz11 -604.045.060 -560.282.749Alınan Faiz10 604.045.060 560.282.749Vergi İadeleri (Ödemeleri)-23.330 -24.647YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIFİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARIYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)39.291 178.402NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)39.291 178.402DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 288.292 109.890DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 327.583 288.292Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 328.456 288.292Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar7 1.970.266.752 4.627.318.810Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar1.970.266.752 4.627.318.810Diğer Alacaklar35.400 0İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar35.400 0Peşin Ödenmiş Giderler6 7.294 1.869İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler7.294 1.869Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar8 4.932Diğer Dönen Varlıklar6 8.680 3.748İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar8.680 3.748ARA TOPLAM1.970.646.582 4.627.617.651TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.970.646.582 4.627.617.651DURAN VARLIKLARFinans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar7 2.973.510.000 3.660.594.000Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar2.973.510.000 3.660.594.000TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.973.510.000 3.660.594.000TOPLAM VARLIKLAR4.944.156.582 8.288.211.651KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar1.970.350.400 4.627.438.492İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.970.350.400 4.627.438.492İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları5 1.970.266.752 4.627.318.092Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar7 83.648 120.400Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü8 3.702 0ARA TOPLAM1.970.354.102 4.627.438.492TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.970.354.102 4.627.438.492UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 2.973.510.000 3.660.594.000İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar2.973.510.000 3.660.594.000İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları2.973.510.000 3.660.594.000TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.973.510.000 3.660.594.000TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER4.943.864.102 8.288.032.492ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar292.480 179.159Ödenmiş Sermaye9 50.000 50.000Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler6.458 2.857Yasal Yedekler6.458 2.857Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları122.701 54.288Net Dönem Karı veya Zararı113.321 72.014TOPLAM ÖZKAYNAKLAR292.480 179.159TOPLAM KAYNAKLAR4.944.156.582 8.288.211.651Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat10 604.285.060 560.542.749Satışların Maliyeti11 -604.045.060 -560.282.749TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)240.000 260.000BRÜT KAR (ZARAR)240.000 260.000Genel Yönetim Giderleri12 -179.259 -174.976Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 60.760 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)121.501 85.024FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)121.501 85.024Finansman Gelirleri23.784 7.302SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)145.285 92.326Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri8 -31.964 -20.312Dönem Vergi (Gideri) Geliri-31.964 -20.312SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)113.321 72.014DÖNEM KARI (ZARARI)113.321 72.014Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları113.321 72.014Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)113.321 72.014Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları113.321 72.014http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821027BIST