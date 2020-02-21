***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor
21.02.2020 19:25
***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
9 50.000 2.200 41.810 13.135 107.145 107.145
Transferler
0 657 12.478 -13.135 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 72.014 72.014 72.014
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000 2.857 54.288 72.014 179.159 179.159
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
9 50.000 2.857 54.288 72.014 179.159 179.159
Transferler
0 3.601 68.413 -72.014 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 113.321 113.321 113.321
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000 6.458 122.701 113.321 292.480 292.480
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
39.291 178.402
Dönem Karı (Zararı)
113.321 72.014
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
113.321 72.014
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
31.964 20.312
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
10 -604.045.060 -560.282.749
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
11 604.045.060 560.282.749
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 31.964 20.312
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-82.664 110.723
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
3.344.135.185 -2.584.724.895
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-45.757 3.348
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-35.400 3.348
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-10.357 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.344.135.340 2.584.724.177
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-36.752 108.093
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-36.752 108.093
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
62.621 203.049
Ödenen Faiz
11 -604.045.060 -560.282.749
Alınan Faiz
10 604.045.060 560.282.749
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-23.330 -24.647
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
39.291 178.402
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
39.291 178.402
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 288.292 109.890
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 327.583 288.292
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 328.456 288.292
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
7 1.970.266.752 4.627.318.810
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar
1.970.266.752 4.627.318.810
Diğer Alacaklar
35.400 0
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
35.400 0
Peşin Ödenmiş Giderler
6 7.294 1.869
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7.294 1.869
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
8 4.932
Diğer Dönen Varlıklar
6 8.680 3.748
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
8.680 3.748
ARA TOPLAM
1.970.646.582 4.627.617.651
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.970.646.582 4.627.617.651
DURAN VARLIKLAR
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
7 2.973.510.000 3.660.594.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar
2.973.510.000 3.660.594.000
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.973.510.000 3.660.594.000
TOPLAM VARLIKLAR
4.944.156.582 8.288.211.651
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.970.350.400 4.627.438.492
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.970.350.400 4.627.438.492
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
5 1.970.266.752 4.627.318.092
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 83.648 120.400
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
8 3.702 0
ARA TOPLAM
1.970.354.102 4.627.438.492
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.970.354.102 4.627.438.492
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 2.973.510.000 3.660.594.000
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.973.510.000 3.660.594.000
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
2.973.510.000 3.660.594.000
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.973.510.000 3.660.594.000
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.943.864.102 8.288.032.492
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
292.480 179.159
Ödenmiş Sermaye
9 50.000 50.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
6.458 2.857
Yasal Yedekler
6.458 2.857
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
122.701 54.288
Net Dönem Karı veya Zararı
113.321 72.014
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
292.480 179.159
TOPLAM KAYNAKLAR
4.944.156.582 8.288.211.651
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
10 604.285.060 560.542.749
Satışların Maliyeti
11 -604.045.060 -560.282.749
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
240.000 260.000
BRÜT KAR (ZARAR)
240.000 260.000
Genel Yönetim Giderleri
12 -179.259 -174.976
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 60.760 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
121.501 85.024
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
121.501 85.024
Finansman Gelirleri
23.784 7.302
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
145.285 92.326
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
8 -31.964 -20.312
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-31.964 -20.312
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
113.321 72.014
DÖNEM KARI (ZARARI)
113.321 72.014
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
113.321 72.014
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
113.321 72.014
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
113.321 72.014
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821027
BIST