***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor









***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler9 50.000 2.857 54.288 72.014 179.159 179.159Transferler0 3.601 68.413 -72.014 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 46.645 46.645 46.645Dönem Sonu Bakiyeler50.000 6.458 122.701 46.645 225.804 225.804Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler9 50.000 6.458 122.701 113.321 292.481 292.481Transferler3.542 109.780 -113.322 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)5.381 5.381 5.381Dönem Sonu Bakiyeler50.000 10.000 232.481 5.380 297.862 297.862Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-19.173 11.426Dönem Karı (Zararı)5.381 46.645Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)5.381 46.645Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-2.184 13.156Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler0 0Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler10 -83.653.118 -181.105.978Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 83.653.118 181.105.978Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler8 -2.184 13.156İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-21.669 -52.899Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)-288.607.417 -432.949.913Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler35.786 -55.006İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)35.400 -47.200İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)386 -7.806Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)288.607.417 432.949.988Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-57.455 2.032İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-57.455 2.032Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-18.472 6.902Ödenen Faiz11 -83.653.118 -181.105.978Alınan Faiz10 83.653.118 181.105.978Vergi İadeleri (Ödemeleri)-701 4.524YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIFİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARIYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-19.173 11.426NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-19.173 11.426DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 328.456 288.292DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 309.283 299.718Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 309.283 328.456Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar7 1.945.714.169 1.970.266.752Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar1.945.714.169 1.970.266.752Diğer Alacaklar0 35.400İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 35.400Peşin Ödenmiş Giderler6 5.309 7.294İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler5.309 7.294Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar8 701 0Diğer Dönen Varlıklar6 10.280 8.680İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar10.280 8.680ARA TOPLAM1.946.039.742 1.970.646.582TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.946.039.742 1.970.646.582DURAN VARLIKLARFinans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar7 3.286.670.000 2.973.510.000Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar3.286.670.000 2.973.510.000TOPLAM DURAN VARLIKLAR3.286.670.000 2.973.510.000TOPLAM VARLIKLAR5.232.709.742 4.944.156.582KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar1.945.740.362 1.970.350.400İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.945.740.362 1.970.350.400İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları5 1.945.714.169 1.970.266.752Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar7 26.193 83.648Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü8 1.518 3.702ARA TOPLAM1.945.741.880 1.970.354.102TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.945.741.880 1.970.354.102UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar3.286.670.000 2.973.510.000İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar3.286.670.000 2.973.510.000İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları3.286.670.000 2.973.510.000TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.286.670.000 2.973.510.000TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER5.232.411.880 4.943.864.102ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar297.862 292.480Ödenmiş Sermaye9 50.000 50.000Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler10.000 6.458Yasal Yedekler10.000 6.458Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları232.481 122.701Net Dönem Karı veya Zararı5.381 113.321TOPLAM ÖZKAYNAKLAR297.862 292.480TOPLAM KAYNAKLAR5.232.709.742 4.944.156.582Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat10 83.683.118 181.225.978Satışların Maliyeti11 -83.653.118 -181.105.978TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)30.000 120.000Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı5.173 2.642Kar Payı Gelirleri5.173 2.642FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)5.173 2.642BRÜT KAR (ZARAR)35.173 122.642Genel Yönetim Giderleri12 -80.425 -62.841Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 52.151 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)6.899 59.801FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)6.899 59.801SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)6.899 59.801Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.518 -13.156Dönem Vergi (Gideri) Geliri-1.518 -13.156SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)5.381 46.645DÖNEM KARI (ZARARI)5.381 46.645Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları5.381 46.645Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)5.381 46.645Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları5.381 46.645http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844547BIST