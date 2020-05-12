***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor
12.05.2020 18:16
***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
9 50.000 2.857 54.288 72.014 179.159 179.159
Transferler
0 3.601 68.413 -72.014 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 46.645 46.645 46.645
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000 6.458 122.701 46.645 225.804 225.804
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
9 50.000 6.458 122.701 113.321 292.481 292.481
Transferler
3.542 109.780 -113.322 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
5.381 5.381 5.381
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000 10.000 232.481 5.380 297.862 297.862
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-19.173 11.426
Dönem Karı (Zararı)
5.381 46.645
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
5.381 46.645
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.184 13.156
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -83.653.118 -181.105.978
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 83.653.118 181.105.978
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 -2.184 13.156
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-21.669 -52.899
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
-288.607.417 -432.949.913
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
35.786 -55.006
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
35.400 -47.200
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
386 -7.806
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
288.607.417 432.949.988
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-57.455 2.032
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-57.455 2.032
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-18.472 6.902
Ödenen Faiz
11 -83.653.118 -181.105.978
Alınan Faiz
10 83.653.118 181.105.978
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-701 4.524
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-19.173 11.426
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-19.173 11.426
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 328.456 288.292
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 309.283 299.718
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 309.283 328.456
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
7 1.945.714.169 1.970.266.752
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar
1.945.714.169 1.970.266.752
Diğer Alacaklar
0 35.400
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 35.400
Peşin Ödenmiş Giderler
6 5.309 7.294
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5.309 7.294
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
8 701 0
Diğer Dönen Varlıklar
6 10.280 8.680
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
10.280 8.680
ARA TOPLAM
1.946.039.742 1.970.646.582
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.946.039.742 1.970.646.582
DURAN VARLIKLAR
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
7 3.286.670.000 2.973.510.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar
3.286.670.000 2.973.510.000
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.286.670.000 2.973.510.000
TOPLAM VARLIKLAR
5.232.709.742 4.944.156.582
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.945.740.362 1.970.350.400
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.945.740.362 1.970.350.400
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
5 1.945.714.169 1.970.266.752
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 26.193 83.648
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
8 1.518 3.702
ARA TOPLAM
1.945.741.880 1.970.354.102
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.945.741.880 1.970.354.102
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.286.670.000 2.973.510.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.286.670.000 2.973.510.000
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
3.286.670.000 2.973.510.000
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.286.670.000 2.973.510.000
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.232.411.880 4.943.864.102
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
297.862 292.480
Ödenmiş Sermaye
9 50.000 50.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10.000 6.458
Yasal Yedekler
10.000 6.458
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
232.481 122.701
Net Dönem Karı veya Zararı
5.381 113.321
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
297.862 292.480
TOPLAM KAYNAKLAR
5.232.709.742 4.944.156.582
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
10 83.683.118 181.225.978
Satışların Maliyeti
11 -83.653.118 -181.105.978
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
30.000 120.000
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
5.173 2.642
Kar Payı Gelirleri
5.173 2.642
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.173 2.642
BRÜT KAR (ZARAR)
35.173 122.642
Genel Yönetim Giderleri
12 -80.425 -62.841
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 52.151 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.899 59.801
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
6.899 59.801
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
6.899 59.801
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.518 -13.156
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-1.518 -13.156
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
5.381 46.645
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.381 46.645
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
5.381 46.645
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.381 46.645
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
5.381 46.645
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844547
BIST