***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor
06.08.2020 19:18
***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
9 50.000 2.857 54.288 72.014 179.159 179.159
Transferler
0 3.601 68.413 -72.014 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 91.207 91.207 91.207
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000 6.458 122.701 91.207 270.366 270.366
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
9 50.000 6.458 122.701 113.321 292.480 292.480
Transferler
0 3.542 109.780 -113.321 1 1
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 1.970.354.102
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 3.427.090.000 2.973.510.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.427.090.000 2.973.510.000
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
3.427.090.000 2.973.510.000
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.427.090.000 2.973.510.000
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.824.403.631 4.943.864.102
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
315.589 292.480
Ödenmiş Sermaye
9 50.000 50.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10.000 6.458
Yasal Yedekler
10.000 6.458
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
232.481 122.701
Net Dönem Karı veya Zararı
23.108 113.321
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
315.589 292.480
TOPLAM KAYNAKLAR
5.824.719.220 4.944.156.582
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
10 174.859.358 370.763.935 91.176.240 189.537.957
Satışların Maliyeti
11 -174.809.358 -370.603.935 -91.156.240 -189.497.957
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
50.000 160.000 20.000 40.000
BRÜT KAR (ZARAR)
50.000 160.000 20.000 40.000
Genel Yönetim Giderleri
12 -111.901 -76.200 -31.476 -13.359
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 80.914 22.392 28.763 22.392
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
19.013 106.192 17.287 49.033
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
19.013 106.192 17.287 49.033
Finansman Gelirleri
10.613 10.740 5.440 8.098
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
29.626 116.932 22.727 57.131
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
8 -6.518 -25.725 -5.000 -12.569
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-6.518 -25.725 -5.000 -12.569
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
23.108 91.207 17.727 44.562
DÖNEM KARI (ZARARI)
23.108 91.207 17.727 44.562
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
23.108 91.207 17.727 44.562
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
23.108 91.207 17.727 44.562
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
23.108 91.207 17.727 44.562
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866190
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