***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor









***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler9 50.000 2.857 54.288 72.014 179.159 179.159Transferler0 3.601 68.413 -72.014 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 91.207 91.207 91.207Dönem Sonu Bakiyeler50.000 6.458 122.701 91.207 270.366 270.366Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler9 50.000 6.458 122.701 113.321 292.480 292.480Transferler0 3.542 109.780 -113.321 1 1Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 1.970.354.102UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 3.427.090.000 2.973.510.000İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar3.427.090.000 2.973.510.000İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları3.427.090.000 2.973.510.000TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.427.090.000 2.973.510.000TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER5.824.403.631 4.943.864.102ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar315.589 292.480Ödenmiş Sermaye9 50.000 50.000Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler10.000 6.458Yasal Yedekler10.000 6.458Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları232.481 122.701Net Dönem Karı veya Zararı23.108 113.321TOPLAM ÖZKAYNAKLAR315.589 292.480TOPLAM KAYNAKLAR5.824.719.220 4.944.156.582Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat10 174.859.358 370.763.935 91.176.240 189.537.957Satışların Maliyeti11 -174.809.358 -370.603.935 -91.156.240 -189.497.957TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)50.000 160.000 20.000 40.000BRÜT KAR (ZARAR)50.000 160.000 20.000 40.000Genel Yönetim Giderleri12 -111.901 -76.200 -31.476 -13.359Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 80.914 22.392 28.763 22.392ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)19.013 106.192 17.287 49.033FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)19.013 106.192 17.287 49.033Finansman Gelirleri10.613 10.740 5.440 8.098SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)29.626 116.932 22.727 57.131Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri8 -6.518 -25.725 -5.000 -12.569Dönem Vergi (Gideri) Geliri-6.518 -25.725 -5.000 -12.569SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)23.108 91.207 17.727 44.562DÖNEM KARI (ZARARI)23.108 91.207 17.727 44.562Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları23.108 91.207 17.727 44.562Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)23.108 91.207 17.727 44.562Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları23.108 91.207 17.727 44.562http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866190BIST