***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor









***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler9 50.000 2.857 54.288 72.014 179.159 179.159Düzeltmelerden Sonraki Tutar3.601 68.413 -72.014Transferler97.318 97.318 97.318Dönem Sonu Bakiyeler50.000 6.458 122.701 97.318 276.477 276.477Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler9 50.000 6.458 122.701 113.321 292.480 292.480Transferler3.542 109.780 -113.321 1 1Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)26.212 26.212 26.212Dönem Sonu Bakiyeler50.000 10.000 232.481 26.212 318.693 318.693Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-44.094 -34.240Dönem Karı (Zararı)26.212 97.318Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)26.212 97.318Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler7.393 429Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler0 0Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler10 -268.224.115 -508.627.428Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 268.224.115 508.627.428Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler8 7.393 429İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-66.797 -136.919Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)-1.179.465.537 2.767.544.620Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10.434 -311.705İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)4.479 -307.480İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)5.955 -4.225Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)1.179.464.963 -2.767.543.902Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-76.657 174.068İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-76.657 174.068Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-33.192 -39.172Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları11 -268.224.115 -508.627.428Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri10 268.224.115 508.627.428Vergi İadeleri (Ödemeleri)-10.902 4.932YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIFİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARIYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-44.094 -34.240NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-44.094 -34.240DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 328.456 288.292DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 284.362 254.052Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 284.936 328.456Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar7 2.235.091.715 1.970.266.752Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar2.235.091.715 1.970.266.752Diğer Alacaklar30.921 35.400İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar30.921 35.400Peşin Ödenmiş Giderler6 1.339 7.294İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler1.339 7.294Diğer Dönen Varlıklar6 8.680 8.680İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar8.680 8.680ARA TOPLAM2.235.417.591 1.970.646.582TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.235.417.591 1.970.646.582DURAN VARLIKLARFinans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar7 3.888.150.000 2.973.510.000Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar3.888.150.000 2.973.510.000TOPLAM DURAN VARLIKLAR3.888.150.000 2.973.510.000TOPLAM VARLIKLAR6.123.567.591 4.944.156.582KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar2.235.098.706 1.970.350.400İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar2.235.091.715 1.970.266.752İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları5 2.235.091.715 1.970.266.752İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar6.991 83.648Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar7 6.991 83.648Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü8 192 3.702ARA TOPLAM2.235.098.898 1.970.354.102TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.235.098.898 1.970.354.102UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar3.888.150.000 2.973.510.000İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar3.888.150.000 2.973.510.000İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları3.888.150.000 2.973.510.000TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.888.150.000 2.973.510.000TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER6.123.248.898 4.943.864.102ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar318.693 292.480Ödenmiş Sermaye9 50.000 50.000Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler10.000 6.458Yasal Yedekler10.000 6.458Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları232.481 122.701Net Dönem Karı veya Zararı26.212 113.321TOPLAM ÖZKAYNAKLAR318.693 292.480TOPLAM KAYNAKLAR6.123.567.591 4.944.156.582Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat10 268.224.115 508.837.428 93.364.757 138.073.493Satışların Maliyeti11 -268.114.115 -508.627.428 -93.304.757 -138.023.493TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)110.000 210.000 60.000 50.000Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı14.791 19.085 4.178 8.345Kar Payı Gelirleri14.791 19.085 4.178 8.345FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)14.791 19.085 4.178 8.345BRÜT KAR (ZARAR)124.791 229.085 64.178 58.345Genel Yönetim Giderleri12 -168.928 -149.515 -57.027 -73.315Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 77.742 45.197 -3.172 22.805ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)33.605 124.767 3.979 7.835FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)33.605 124.767 3.979 7.835SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)33.605 124.767 3.979 7.835Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri8 -7.393 -27.449 -875 -1.724Dönem Vergi (Gideri) Geliri-7.393 -27.449 -875 -1.724SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)26.212 97.318 3.104 6.111DÖNEM KARI (ZARARI)26.212 97.318 3.104 6.111Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları26.212 97.318 3.104 6.111Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)26.212 97.318 3.104 6.111Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları26.212 97.318 3.104 6.111http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882890BIST