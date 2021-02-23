***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor









***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler9 50.000 2.857 54.288 72.014 179.159 179.159Transferler3.601 68.413 -72.014 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)113.321 113.321 113.321Dönem Sonu Bakiyeler50.000 6.458 122.701 113.321 292.480 292.480Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler9 50.000 6.458 122.701 113.321 292.480 292.480Transferler3.542 109.779 -113.321 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)17.153 17.153 17.153Dönem Sonu Bakiyeler50.000 10.000 232.480 17.153 309.633 309.633Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-27.295 39.291Dönem Karı (Zararı)17.153 113.321Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)17.153 113.321Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler4.838 31.964Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler0 0Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler10 -388.044.608 -604.045.060Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 388.044.608 604.045.060Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler8 4.838 31.964İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-37.889 -82.664Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)-1.484.078.403 3.344.135.185Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-47.076 -45.757İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-44.955 -35.400İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.121 -10.357Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)1.484.077.626 -3.344.135.340Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9.964 -36.752İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9.964 -36.752Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-15.898 62.621Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları11 -388.044.608 -604.045.060Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri10 388.044.608 604.045.060Vergi İadeleri (Ödemeleri)-11.397 -23.330YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARIYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-27.295 39.291NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-27.295 39.291DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 328.456 288.292DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 301.161 327.583Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 301.938 328.456Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar7 6.427.854.378 1.970.266.752Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar6.427.854.378 1.970.266.752Diğer Alacaklar80.353 35.400İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar80.353 35.400Peşin Ödenmiş Giderler6 9.416 7.294İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9.416 7.294Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar8 2.857 0Diğer Dönen Varlıklar6 8.680 8.680ARA TOPLAM6.428.257.622 1.970.646.582TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR6.428.257.622 1.970.646.582DURAN VARLIKLARFinans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar7 0 2.973.510.000Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar0 2.973.510.000TOPLAM DURAN VARLIKLAR0 2.973.510.000TOPLAM VARLIKLAR6.428.257.622 4.944.156.582KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6.427.947.989 1.970.350.400İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar6.427.947.989 1.970.350.400İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları5 6.427.854.378 1.970.266.752Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar7 93.611 83.648Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü8 0 3.702ARA TOPLAM6.427.947.989 1.970.354.102TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.427.947.989 1.970.354.102UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 0 2.973.510.000İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 2.973.510.000İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları0 2.973.510.000TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER0 2.973.510.000TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER6.427.947.989 4.943.864.102ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar309.633 292.480Ödenmiş Sermaye9 50.000 50.000Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler10.000 6.458Yasal Yedekler10.000 6.458Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları232.480 122.701Net Dönem Karı veya Zararı17.153 113.321TOPLAM ÖZKAYNAKLAR309.633 292.480TOPLAM KAYNAKLAR6.428.257.622 4.944.156.582Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat10 388.194.608 604.285.060Satışların Maliyeti11 -388.044.608 -604.045.060TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)150.000 240.000Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı18.723 23.784Kar Payı Gelirleri18.723 23.784FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)18.723 23.784BRÜT KAR (ZARAR)168.723 263.784Genel Yönetim Giderleri12 -206.211 -179.259Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 59.479 60.760ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)21.991 145.285FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)21.991 145.285SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)21.991 145.285Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri8 -4.838 -31.964Dönem Vergi (Gideri) Geliri-4.838 -31.964SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)17.153 113.321DÖNEM KARI (ZARARI)17.153 113.321Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları17.153 113.321Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)17.153 113.321Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları17.153 113.321http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911986BIST