***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor
27.04.2021 19:09
***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
9 50.000 6.458 122.701 113.321 292.480 292.480
Transferler
3.542 109.780 -113.322
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
5.381 5.381 5.381
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000 10.000 232.481 5.380 297.861 297.861
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
9 50.000 10.000 232.480 17.155 309.635 309.635
Transferler
17.155 -17.155
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
35.515 35.515 35.515
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000 10.000 249.635 35.515 345.150 345.150
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-49.427 -19.173
Dönem Karı (Zararı)
35.515 5.381
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
35.515 5.381
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
8.879 -2.184
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -168.848.439 -83.653.118
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 168.848.439 83.653.118
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 8.879 -2.184
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-96.287 -21.669
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
-1.192.272.189 -288.607.417
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-164.115 35.786
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-163.831 35.400
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-284 386
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
1.192.272.188 288.607.417
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
67.829 -57.455
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
67.829 -57.455
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-51.893 -18.472
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
11 -168.848.439 -83.653.118
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
10 168.848.439 83.653.118
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
2.466 -701
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-49.427 -19.173
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-49.427 -19.173
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
301.938 328.456
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
252.511 309.283
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 252.511 301.938
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
7 7.620.126.567 6.427.854.378
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar
7.620.126.567 6.427.854.378
Diğer Alacaklar
244.184 80.353
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
244.184 80.353
Peşin Ödenmiş Giderler
6 6.845 9.416
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6.845 9.416
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
8 0 2.857
Diğer Dönen Varlıklar
6 11.537 8.680
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
11.537 8.680
ARA TOPLAM
7.620.641.644 6.428.257.622
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
7.620.641.644 6.428.257.622
DURAN VARLIKLAR
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
0 0
TOPLAM VARLIKLAR
7.620.641.644 6.428.257.622
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
7.620.288.006 6.427.947.989
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7.620.288.006 6.427.947.989
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
5 7.620.126.566 6.427.854.378
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 161.440 93.611
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
8 8.488 0
ARA TOPLAM
7.620.296.494 6.427.947.989
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.620.296.494 6.427.947.989
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
7.620.296.494 6.427.947.989
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
345.150 309.633
Ödenmiş Sermaye
9 50.000 50.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10.000 10.000
Yasal Yedekler
10.000 10.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
249.635 232.480
Net Dönem Karı veya Zararı
35.515 17.153
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
345.150 309.633
TOPLAM KAYNAKLAR
7.620.641.644 6.428.257.622
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
10 168.818.440 83.683.118
Satışların Maliyeti
11 -168.788.441 -83.653.118
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
29.999 30.000
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
7.532 5.173
Kar Payı Gelirleri
7.532 5.173
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
7.532 5.173
BRÜT KAR (ZARAR)
37.531 35.173
Genel Yönetim Giderleri
12 -63.006 -80.425
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 69.869 52.151
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
44.394 6.899
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
44.394 6.899
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
44.394 6.899
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
8 -8.879 -1.518
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-8.879 -1.518
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
35.515 5.381
DÖNEM KARI (ZARARI)
35.515 5.381
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
35.515 5.381
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
35.515 5.381
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
35.515 5.381
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931457
BIST