Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor

27.04.2021 19:09



***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
9 50.000 6.458 122.701 113.321 292.480 292.480
Transferler
3.542 109.780 -113.322
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
5.381 5.381 5.381
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000 10.000 232.481 5.380 297.861 297.861
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
9 50.000 10.000 232.480 17.155 309.635 309.635
Transferler
17.155 -17.155
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
35.515 35.515 35.515
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000 10.000 249.635 35.515 345.150 345.150


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-49.427 -19.173
Dönem Karı (Zararı)
35.515 5.381
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
35.515 5.381
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
8.879 -2.184
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -168.848.439 -83.653.118
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 168.848.439 83.653.118
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 8.879 -2.184
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-96.287 -21.669
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
-1.192.272.189 -288.607.417
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-164.115 35.786
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-163.831 35.400
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-284 386
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
1.192.272.188 288.607.417
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
67.829 -57.455
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
67.829 -57.455
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-51.893 -18.472
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
11 -168.848.439 -83.653.118
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
10 168.848.439 83.653.118
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
2.466 -701
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-49.427 -19.173
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-49.427 -19.173
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
301.938 328.456
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
252.511 309.283


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 252.511 301.938
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
7 7.620.126.567 6.427.854.378
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar
7.620.126.567 6.427.854.378
Diğer Alacaklar
244.184 80.353
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
244.184 80.353
Peşin Ödenmiş Giderler
6 6.845 9.416
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6.845 9.416
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
8 0 2.857
Diğer Dönen Varlıklar
6 11.537 8.680
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
11.537 8.680
ARA TOPLAM
7.620.641.644 6.428.257.622
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
7.620.641.644 6.428.257.622
DURAN VARLIKLAR

TOPLAM DURAN VARLIKLAR
0 0
TOPLAM VARLIKLAR
7.620.641.644 6.428.257.622
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7.620.288.006 6.427.947.989
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7.620.288.006 6.427.947.989
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
5 7.620.126.566 6.427.854.378
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 161.440 93.611
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
8 8.488 0
ARA TOPLAM
7.620.296.494 6.427.947.989
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.620.296.494 6.427.947.989
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
7.620.296.494 6.427.947.989
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
345.150 309.633
Ödenmiş Sermaye
9 50.000 50.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10.000 10.000
Yasal Yedekler
10.000 10.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
249.635 232.480
Net Dönem Karı veya Zararı
35.515 17.153
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
345.150 309.633
TOPLAM KAYNAKLAR
7.620.641.644 6.428.257.622


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
10 168.818.440 83.683.118
Satışların Maliyeti
11 -168.788.441 -83.653.118
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
29.999 30.000
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
7.532 5.173
Kar Payı Gelirleri
7.532 5.173
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
7.532 5.173
BRÜT KAR (ZARAR)
37.531 35.173
Genel Yönetim Giderleri
12 -63.006 -80.425
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 69.869 52.151
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
44.394 6.899
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
44.394 6.899
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
44.394 6.899
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
8 -8.879 -1.518
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-8.879 -1.518
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
35.515 5.381
DÖNEM KARI (ZARARI)
35.515 5.381
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
35.515 5.381
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
35.515 5.381
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
35.515 5.381



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931457


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.392
Değişim :  1,31% |  18,00
Açılış :  1.382  
Önceki Kapanış :  1.374  
En Yüksek
1.398 En Düşük
1.382
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BAYRK 12,54 35.733.142 % 10,00  
ERBOS 76,45 53.886.170 % 10,00  
ULUUN 6,27 85.928.116 % 10,00  
LUKSK 57,75 5.482.798 % 10,00  
SUMAS 72,10 720.063 % 9,99  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,2154 8,2170 % -0,65  
Euro 9,9298 9,9608 % -0,47  
Sterlin 11,3951 11,4523 % -0,60  
Frank 8,9553 9,0092 % -0,61  
Riyal 2,1852 2,1962 % -0,62  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.776 1.776 -5,02  
Altın Gr. 469 469 -4,28  
Cumhuriyet 3.105 3.152 -20,00  
Tam 3.090 3.170 -18,41  
Yarım 1.494 1.533 -8,90  
Çeyrek 749 767 -4,46  
Gümüş.Ons 26,25 26,29 0,05  
Gümüş Gr. 6,94 6,95 -0,02  
B. Petrol 66,15 66,15 1,12  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru