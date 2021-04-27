***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor









***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler9 50.000 6.458 122.701 113.321 292.480 292.480Transferler3.542 109.780 -113.322Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)5.381 5.381 5.381Dönem Sonu Bakiyeler50.000 10.000 232.481 5.380 297.861 297.861Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler9 50.000 10.000 232.480 17.155 309.635 309.635Transferler17.155 -17.155Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)35.515 35.515 35.515Dönem Sonu Bakiyeler50.000 10.000 249.635 35.515 345.150 345.150Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-49.427 -19.173Dönem Karı (Zararı)35.515 5.381Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)35.515 5.381Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler8.879 -2.184Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler0 0Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler10 -168.848.439 -83.653.118Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 168.848.439 83.653.118Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler8 8.879 -2.184İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-96.287 -21.669Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)-1.192.272.189 -288.607.417Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-164.115 35.786İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-163.831 35.400İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-284 386Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)1.192.272.188 288.607.417Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler67.829 -57.455İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)67.829 -57.455Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-51.893 -18.472Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları11 -168.848.439 -83.653.118Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri10 168.848.439 83.653.118Vergi İadeleri (Ödemeleri)2.466 -701YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIFİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARIYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-49.427 -19.173NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-49.427 -19.173DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ301.938 328.456DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ252.511 309.283Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 252.511 301.938Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar7 7.620.126.567 6.427.854.378Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar7.620.126.567 6.427.854.378Diğer Alacaklar244.184 80.353İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar244.184 80.353Peşin Ödenmiş Giderler6 6.845 9.416İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler6.845 9.416Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar8 0 2.857Diğer Dönen Varlıklar6 11.537 8.680İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar11.537 8.680ARA TOPLAM7.620.641.644 6.428.257.622TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR7.620.641.644 6.428.257.622DURAN VARLIKLARTOPLAM DURAN VARLIKLAR0 0TOPLAM VARLIKLAR7.620.641.644 6.428.257.622KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7.620.288.006 6.427.947.989İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar7.620.288.006 6.427.947.989İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları5 7.620.126.566 6.427.854.378Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar7 161.440 93.611Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü8 8.488 0ARA TOPLAM7.620.296.494 6.427.947.989TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER7.620.296.494 6.427.947.989UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER7.620.296.494 6.427.947.989ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar345.150 309.633Ödenmiş Sermaye9 50.000 50.000Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler10.000 10.000Yasal Yedekler10.000 10.000Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları249.635 232.480Net Dönem Karı veya Zararı35.515 17.153TOPLAM ÖZKAYNAKLAR345.150 309.633TOPLAM KAYNAKLAR7.620.641.644 6.428.257.622Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat10 168.818.440 83.683.118Satışların Maliyeti11 -168.788.441 -83.653.118TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)29.999 30.000Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı7.532 5.173Kar Payı Gelirleri7.532 5.173FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)7.532 5.173BRÜT KAR (ZARAR)37.531 35.173Genel Yönetim Giderleri12 -63.006 -80.425Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 69.869 52.151ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)44.394 6.899FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)44.394 6.899SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)44.394 6.899Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri8 -8.879 -1.518Dönem Vergi (Gideri) Geliri-8.879 -1.518SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)35.515 5.381DÖNEM KARI (ZARARI)35.515 5.381Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları35.515 5.381Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)35.515 5.381Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları35.515 5.381http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931457BIST