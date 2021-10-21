***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor









***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler9 50.000 6.458 122.701 113.321 292.480 292.480Transferler3.542 109.780 -113.322Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)26.212 26.212 26.212Dönem Sonu Bakiyeler50.000 10.000 232.481 26.211 318.692 318.692Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler9 50.000 10.000 232.480 17.155 309.635 309.635Transferler17.155 -17.155Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)27.415 27.415 27.415Dönem Sonu Bakiyeler50.000 10.000 249.635 27.415 337.050 337.050Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI109.627 -44.094Dönem Karı (Zararı)27.415 26.212Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)27.415 26.212Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler9.139 7.393Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler0 0Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler10 -688.176.836 -268.224.115Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 688.176.836 268.224.115Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler8 9.139 7.393İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler76.061 -66.797Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)-3.105.522.375 -1.179.465.537Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-41.348 10.434İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-42.423 4.479İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)1.075 5.955Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)3.105.522.375 1.179.464.963Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler117.409 -76.657İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)117.409 -76.657Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları112.615 -33.192Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları11 -688.176.836 -268.224.115Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri10 688.176.836 268.224.115Vergi İadeleri (Ödemeleri)-2.988 -10.902YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIFİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARIYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)109.627 -44.094NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)109.627 -44.094DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 301.938 328.456DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 411.565 284.362Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 414.058 301.938Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar7 9.533.376.753 6.427.854.378Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar9.533.376.753 6.427.854.378Diğer Alacaklar120.283 80.353İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar120.283 80.353Peşin Ödenmiş Giderler6 5.461 9.416İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler5.461 9.416Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar8 0 2.857Diğer Dönen Varlıklar6 11.562 8.680İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar11.562 8.680ARA TOPLAM9.533.928.117 6.428.257.622TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR9.533.928.117 6.428.257.622DURAN VARLIKLARTOPLAM DURAN VARLIKLARTOPLAM VARLIKLAR9.533.928.117 6.428.257.622KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar9.533.587.773 6.427.947.989İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar9.533.587.773 6.427.947.989İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları5 9.533.376.753 6.427.854.378Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar7 211.020 93.611Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü8 3.294ARA TOPLAM9.533.591.067 6.427.947.989TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER9.533.591.067 6.427.947.989UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER9.533.591.067 6.427.947.989ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar337.050 309.633Ödenmiş Sermaye9 50.000 50.000Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler10.000 10.000Yasal Yedekler10.000 10.000Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları249.635 232.480Net Dönem Karı veya Zararı27.415 17.153TOPLAM ÖZKAYNAKLAR337.050 309.633TOPLAM KAYNAKLAR9.533.928.117 6.428.257.622Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat10 688.106.836 268.224.115 280.206.569 93.364.757Satışların Maliyeti11 -688.036.836 -268.114.115 -280.196.569 -93.304.757TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)70.000 110.000 10.000 60.000Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı28.905 14.791 11.838 4.178Kar Payı Gelirleri28.905 14.791 11.838 4.178FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)28.905 14.791 11.838 4.178BRÜT KAR (ZARAR)98.905 124.791 21.838 64.178Genel Yönetim Giderleri12 -167.909 -168.928 -66.642 -57.027Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 105.558 77.742 27.901 -3.172ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)36.554 33.605 -16.903 3.979FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)36.554 33.605 -16.903 3.979SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)36.554 33.605 -16.903 3.979Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri8 -9.139 -7.393 4.225 -875Dönem Vergi (Gideri) Geliri-9.139 -7.393 4.225 -875SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)27.415 26.212 -12.678 3.104DÖNEM KARI (ZARARI)27.415 26.212 -12.678 3.104Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları27.415 26.212 -12.678 3.104Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)27.415 26.212 -12.678 3.104Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları27.415 26.212 -12.678 3.104http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971749BIST