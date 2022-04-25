***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor









***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler9 50.000 10.000 232.480 17.155 309.635 309.635Transferler17.155 -17.155Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)35.515 35.515 35.515Dönem Sonu Bakiyeler50.000 10.000 249.635 35.515 345.150 345.150Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler9 50.000 10.000 249.633 49.336 358.969 358.969Transferler49.336 -49.336Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)26.541 26.541 26.541Dönem Sonu Bakiyeler50.000 10.000 298.969 26.541 385.510 385.510Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.429 -49.427Dönem Karı (Zararı)26.543 35.515Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)26.543 35.515Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler7.928 8.879Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler0 0Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler10 -150.268.305 -168.848.439Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 150.268.305 168.848.439Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler8 7.928 8.879İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-33.708 -96.287Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)971.799.978 -1.192.272.189Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-67.312 -164.115İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-62.532 -163.831İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-4.780 -284Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)-971.799.978 1.192.272.188Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler33.604 67.829İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)33.604 67.829Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları763 -51.893Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları11 -150.268.305 -168.848.439Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri10 150.268.305 168.848.439Vergi İadeleri (Ödemeleri)-2.192 2.466YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIFİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARIYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.429 -49.427NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.429 -49.427DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ439.080 301.938DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ437.651 252.511Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 441.478 439.080Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar7 3.619.508.407 4.591.308.385Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar3.619.508.407 4.591.308.385Diğer Alacaklar203.313 144.610İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar203.313 144.610Peşin Ödenmiş Giderler6 7.600 2.820İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler7.600 2.820Diğer Dönen Varlıklar6 11.537 11.537İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar11.537 11.537ARA TOPLAM3.620.172.335 4.591.906.432TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR3.620.172.335 4.591.906.432DURAN VARLIKLARTOPLAM DURAN VARLIKLARTOPLAM VARLIKLAR3.620.172.335 4.591.906.432KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar3.619.779.481 4.591.545.855İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar3.619.779.481 4.591.545.855İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları5 3.619.508.407 4.591.308.385Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar7 271.074 237.470Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü8 7.344 1.608ARA TOPLAM3.619.786.825 4.591.547.463TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.619.786.825 4.591.547.463UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER3.619.786.825 4.591.547.463ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar385.510 358.969Ödenmiş Sermaye9 50.000 50.000Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler10.000 10.000Yasal Yedekler10.000 10.000Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları298.969 249.633Net Dönem Karı veya Zararı26.541 49.336TOPLAM ÖZKAYNAKLAR385.510 358.969TOPLAM KAYNAKLAR3.620.172.335 4.591.906.432Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat10 150.338.305 168.818.440Satışların Maliyeti11 -150.268.305 -168.788.440TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)70.000 30.000Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı12.446 7.532Kar Payı Gelirleri12.446 7.532FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)12.446 7.532BRÜT KAR (ZARAR)82.446 37.532Genel Yönetim Giderleri12 -74.004 -63.007Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13