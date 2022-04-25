***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor
25.04.2022 18:26
***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
9 50.000 10.000 232.480 17.155 309.635 309.635
Transferler
17.155 -17.155
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
35.515 35.515 35.515
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000 10.000 249.635 35.515 345.150 345.150
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
9 50.000 10.000 249.633 49.336 358.969 358.969
Transferler
49.336 -49.336
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
26.541 26.541 26.541
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000 10.000 298.969 26.541 385.510 385.510
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.429 -49.427
Dönem Karı (Zararı)
26.543 35.515
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
26.543 35.515
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
7.928 8.879
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -150.268.305 -168.848.439
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 150.268.305 168.848.439
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 7.928 8.879
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-33.708 -96.287
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
971.799.978 -1.192.272.189
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-67.312 -164.115
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-62.532 -163.831
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.780 -284
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
-971.799.978 1.192.272.188
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
33.604 67.829
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
33.604 67.829
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
763 -51.893
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
11 -150.268.305 -168.848.439
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
10 150.268.305 168.848.439
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.192 2.466
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.429 -49.427
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.429 -49.427
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
439.080 301.938
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
437.651 252.511
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 441.478 439.080
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
7 3.619.508.407 4.591.308.385
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar
3.619.508.407 4.591.308.385
Diğer Alacaklar
203.313 144.610
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
203.313 144.610
Peşin Ödenmiş Giderler
6 7.600 2.820
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7.600 2.820
Diğer Dönen Varlıklar
6 11.537 11.537
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
11.537 11.537
ARA TOPLAM
3.620.172.335 4.591.906.432
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.620.172.335 4.591.906.432
DURAN VARLIKLAR
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
0
TOPLAM VARLIKLAR
3.620.172.335 4.591.906.432
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.619.779.481 4.591.545.855
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.619.779.481 4.591.545.855
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
5 3.619.508.407 4.591.308.385
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 271.074 237.470
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
8 7.344 1.608
ARA TOPLAM
3.619.786.825 4.591.547.463
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.619.786.825 4.591.547.463
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.619.786.825 4.591.547.463
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
385.510 358.969
Ödenmiş Sermaye
9 50.000 50.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10.000 10.000
Yasal Yedekler
10.000 10.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
298.969 249.633
Net Dönem Karı veya Zararı
26.541 49.336
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
385.510 358.969
TOPLAM KAYNAKLAR
3.620.172.335 4.591.906.432
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
10 150.338.305 168.818.440
Satışların Maliyeti
11 -150.268.305 -168.788.440
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
70.000 30.000
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
12.446 7.532
Kar Payı Gelirleri
12.446 7.532
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
12.446 7.532
BRÜT KAR (ZARAR)
82.446 37.532
Genel Yönetim Giderleri
12 -74.004 -63.007
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13