***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor
19.10.2022 18:57
***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
9 50.000 10.000 232.480 17.155 309.635 309.635
Transferler
17.155 -17.155
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27.415 27.415 27.415
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000 10.000 249.635 27.415 337.050 337.050
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
9 50.000 10.000 249.633 49.336 358.969 358.969
Transferler
49.336 -49.336
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
106.796 106.796 106.796
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000 10.000 298.969 106.796 465.765 465.765
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
74.979 109.627
Dönem Karı (Zararı)
106.796 27.415
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
35.599 9.139
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -375.674.354 -688.176.836
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 375.674.354 688.176.836
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 35.599 9.139
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-31.995 76.061
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
2.011.541.822 -3.105.522.305
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
17.283 -41.348
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7.882 -42.423
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9.401 1.075
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.011.541.822 3.105.522.305
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-49.278 117.409
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-49.278 117.409
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
110.400 112.615
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
11 -375.674.354 -688.176.836
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
10 375.674.354 688.176.836
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-35.421 -2.988
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
74.979 109.627
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
74.979 109.627
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 436.018 301.938
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 510.997 411.565
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 513.382 439.080
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
7 2.579.766.563 4.591.308.385
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar
2.579.766.563 4.591.308.385
Diğer Alacaklar
136.728 144.610
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
136.728 144.610
Peşin Ödenmiş Giderler
6 1.907 2.820
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.907 2.820
Diğer Dönen Varlıklar
6 3.049 11.537
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
3.049 11.537
ARA TOPLAM
2.580.421.629 4.591.906.432
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.580.421.629 4.591.906.432
DURAN VARLIKLAR
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.580.421.629 4.591.906.432
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.579.954.755 4.591.545.855
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.579.954.755 4.591.545.855
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
5 2.579.766.563 4.591.308.385
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 188.192 237.470
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
8 1.109 1.608
ARA TOPLAM
2.579.955.864 4.591.547.463
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.579.955.864 4.591.547.463
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.579.955.864 4.591.547.463
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
465.765 358.969
Ödenmiş Sermaye
9 50.000 50.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10.000 10.000
Yasal Yedekler
10.000 10.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
298.969 249.633
Net Dönem Karı veya Zararı
106.796 49.336
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
465.765 358.969
TOPLAM KAYNAKLAR
2.580.421.629 4.591.906.432
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
10 375.844.354 688.106.836 106.722.784 280.206.569
Satışların Maliyeti
11 -375.674.354 -688.036.836 -106.672.784 -280.196.569
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
170.000 70.000 50.000 10.000
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
48.589 28.905 19.217 11.838
Kar Payı Gelirleri
48.589 28.905 19.217 11.838
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
48.589 28.905 19.217 11.838
BRÜT KAR (ZARAR)
218.589 98.905 69.217 21.838
Genel Yönetim Giderleri
12 -235.633 -167.909 -109.765 -66.642
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 159.439 105.558 48.957 27.901
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
142.395 36.554 8.409 -16.903
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
142.395 36.554 8.409 -16.903
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
142.395 36.554 8.409 -16.903
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-35.599 -9.139 -2.102 4.225
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
8 -35.599 -9.139 -2.102 4.225
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
106.796 27.415 6.307 -12.678
DÖNEM KARI (ZARARI)
106.796 27.415 6.307 -12.678
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
106.796 27.415 6.307 -12.678
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
106.796 27.415 6.307 -12.678
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
106.796 27.415 6.307 -12.678
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072980
BIST