***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor









***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler9 50.000 10.000 232.480 17.155 309.635 309.635Transferler17.155 -17.155Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)27.415 27.415 27.415Dönem Sonu Bakiyeler50.000 10.000 249.635 27.415 337.050 337.050Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler9 50.000 10.000 249.633 49.336 358.969 358.969Transferler49.336 -49.336Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)106.796 106.796 106.796Dönem Sonu Bakiyeler50.000 10.000 298.969 106.796 465.765 465.765Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI74.979 109.627Dönem Karı (Zararı)106.796 27.415Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler35.599 9.139Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler0 0Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler10 -375.674.354 -688.176.836Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 375.674.354 688.176.836Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler8 35.599 9.139İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-31.995 76.061Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)2.011.541.822 -3.105.522.305Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler17.283 -41.348İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7.882 -42.423İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9.401 1.075Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)-2.011.541.822 3.105.522.305Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-49.278 117.409İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-49.278 117.409Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları110.400 112.615Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları11 -375.674.354 -688.176.836Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri10 375.674.354 688.176.836Vergi İadeleri (Ödemeleri)-35.421 -2.988YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)74.979 109.627NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)74.979 109.627DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 436.018 301.938DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 510.997 411.565Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 513.382 439.080Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar7 2.579.766.563 4.591.308.385Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar2.579.766.563 4.591.308.385Diğer Alacaklar136.728 144.610İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar136.728 144.610Peşin Ödenmiş Giderler6 1.907 2.820İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler1.907 2.820Diğer Dönen Varlıklar6 3.049 11.537İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar3.049 11.537ARA TOPLAM2.580.421.629 4.591.906.432TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.580.421.629 4.591.906.432DURAN VARLIKLARTOPLAM DURAN VARLIKLAR2.580.421.629 4.591.906.432KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar2.579.954.755 4.591.545.855İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar2.579.954.755 4.591.545.855İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları5 2.579.766.563 4.591.308.385Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar7 188.192 237.470Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü8 1.109 1.608ARA TOPLAM2.579.955.864 4.591.547.463TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.579.955.864 4.591.547.463UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.579.955.864 4.591.547.463ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar465.765 358.969Ödenmiş Sermaye9 50.000 50.000Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler10.000 10.000Yasal Yedekler10.000 10.000Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları298.969 249.633Net Dönem Karı veya Zararı106.796 49.336TOPLAM ÖZKAYNAKLAR465.765 358.969TOPLAM KAYNAKLAR2.580.421.629 4.591.906.432Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat10 375.844.354 688.106.836 106.722.784 280.206.569Satışların Maliyeti11 -375.674.354 -688.036.836 -106.672.784 -280.196.569TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)170.000 70.000 50.000 10.000Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı48.589 28.905 19.217 11.838Kar Payı Gelirleri48.589 28.905 19.217 11.838FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)48.589 28.905 19.217 11.838BRÜT KAR (ZARAR)218.589 98.905 69.217 21.838Genel Yönetim Giderleri12 -235.633 -167.909 -109.765 -66.642Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 159.439 105.558 48.957 27.901ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)142.395 36.554 8.409 -16.903FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)142.395 36.554 8.409 -16.903SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)142.395 36.554 8.409 -16.903Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-35.599 -9.139 -2.102 4.225Dönem Vergi (Gideri) Geliri8 -35.599 -9.139 -2.102 4.225SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)106.796 27.415 6.307 -12.678DÖNEM KARI (ZARARI)106.796 27.415 6.307 -12.678Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları106.796 27.415 6.307 -12.678Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)106.796 27.415 6.307 -12.678Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları106.796 27.415 6.307 -12.678http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072980BIST