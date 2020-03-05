***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
05.03.2020 17:42
***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
04/03/2020
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2019
Tarih
19/03/2020
Saati
14:00
Adresi
Büyükdere Cad. No 129/1 Esentepe Şişli İstanbul
Gündem
2019 Yılı Olağan Genel Kurul toplantı tarihinin ve toplantı gündeminin tespiti.
Genel Kurul Tescil Tarihi
Açıklamalar
Karar No 1
Şirketimizin 2019 yılı Olağan Genel Kurulu Toplantısı'nın 19/03/2020 tarihinde saat 14:00' de aşağıdaki gündemi görüşmek üzere şirket genel merkezinde yapılmasına ve bu konuda gerekli tüm belge ve hazırlıkların yerine getirilmesine karar verilmiştir.
2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı' nın seçilmesi.
2. Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
3. Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
4. Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.
5. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin tespiti, görev dağılımlarının yapılması, temsil ve ilzamı hususlarının görüşülmesi ve karara bağlanması,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret ve huzur haklarının belirlenmesi.
7. 2019 yılına ait mali tabloların, Bağımsız Denetim Raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
8. Bağımsız dış denetçi seçimi hususunun görüşülmesi.
9. 2019 yılı karının dağıtılması hususunda Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması.
10. Yönetim Kurulunca TTK 199 ve devamı maddeleri uyarınca hazırlanan Bağlılık Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
11. T.T.K 395 ve 396. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine yetki verilmesi.
12. Dilek ve temennilerin sunulması.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824625
BIST