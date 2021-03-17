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***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

17.03.2021 18:04



***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

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Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26/02/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
26/02/2021
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2020
Tarih
17/03/2021
Saati
14:00
Adresi
Büyükdere Cad. N 129/1 Esentepe Şişli/ İstanbul
Gündem
1. Toplantı başkanlığına Tufan Karamuk oybirliği ile seçilmiştir. 2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. 3. Şirketin 2020 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet raporu okundu, müzakere edildi ve oybirliğiyle kabul edildi. 4. Yapılan oylama sonunda Yönetim Kurulu üyeleri oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler. 5. Yönetim Kurulunun 22/10/2020 tarihli 2020/07 sayılı toplantısında almış olduğu kararla, Sn. Erdal Hançer'in kalan süresini tamamlamak üzere tayin edilen Sn. Turgay Çavaş' ın tayin kararı genel kurulun tasvibine sunuldu ve oybirliği ile tasvip ve kabul edildi. 6. Yönetim Kurulu üyelerinden Bağımsız üye ve Yönetim Kurulu Başkan yardımcısına Mart/2021 döneminden başlamak üzere aylık net 3,500-TL huzur hakkı ödenmesine, diğer üyelere ödeme yapılmamasına oy birliği ile karar verildi. 7. Şirketin 2020 yılı faaliyetleri ile ilgili mali tabloları ile Bağımsız Denetim Raporu okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonunda 2020 yılı faaliyetleri ile mali tabloların ve Bağımsız Denetim Raporunun onaylanmasına oybirliği ile karar verildi. 8. Yapılan oylama sonunda Güney Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. firmasının Bağımsız Dış Denetçi olarak seçilmesine ve bu firma ile yıllık sözleşme yapılmasına oybirliği ile karar verildi. 9. Şirketin 2020 yılı vergi sonrası net dönem karının, Yönetim Kurulunun 10/03/2021 tarih ve 2021/04 Sayılı kararında önerildiği üzere, Türk Ticaret Kanunu 519. Maddesi gereğince ayrılması gereken 1. Tertip Kanuni Yedek akçe ayrılmasından sonra kalan tutarın dağıtılmayarak, olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına oybirliğiyle karar verildi. 10. T.T.K 199 ve devamı maddeleri uyarınca Yönetim Kurulunca hazırlanan Bağlılık Raporunun kabul edilmesine oybirliğiyle karar verildi. 11. T.T.K 395 ve 396. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi. 12. Gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından toplantıya toplantı başkanlığınca son verildi.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
1. Toplantı başkanlığına Tufan Karamuk oybirliği ile seçilmiştir. 2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. 3. Şirketin 2020 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet raporu okundu, müzakere edildi ve oybirliğiyle kabul edildi. 4. Yapılan oylama sonunda Yönetim Kurulu üyeleri oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler. 5. Yönetim Kurulunun 22/10/2020 tarihli 2020/07 sayılı toplantısında almış olduğu kararla, Sn. Erdal Hançer'in kalan süresini tamamlamak üzere tayin edilen Sn. Turgay Çavaş' ın tayin kararı genel kurulun tasvibine sunuldu ve oybirliği ile tasvip ve kabul edildi. 6. Yönetim Kurulu üyelerinden Bağımsız üye ve Yönetim Kurulu Başkan yardımcısına Mart/2021 döneminden başlamak üzere aylık net 3,500-TL huzur hakkı ödenmesine, diğer üyelere ödeme yapılmamasına oy birliği ile karar verildi. 7. Şirketin 2020 yılı faaliyetleri ile ilgili mali tabloları ile Bağımsız Denetim Raporu okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonunda 2020 yılı faaliyetleri ile mali tabloların ve Bağımsız Denetim Raporunun onaylanmasına oybirliği ile karar verildi. 8. Yapılan oylama sonunda Güney Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. firmasının Bağımsız Dış Denetçi olarak seçilmesine ve bu firma ile yıllık sözleşme yapılmasına oybirliği ile karar verildi. 9. Şirketin 2020 yılı vergi sonrası net dönem karının, Yönetim Kurulunun 10/03/2021 tarih ve 2021/04 Sayılı kararında önerildiği üzere, Türk Ticaret Kanunu 519. Maddesi gereğince ayrılması gereken 1. Tertip Kanuni Yedek akçe ayrılmasından sonra kalan tutarın dağıtılmayarak, olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına oybirliğiyle karar verildi. 10. T.T.K 199 ve devamı maddeleri uyarınca Yönetim Kurulunca hazırlanan Bağlılık Raporunun kabul edilmesine oybirliğiyle karar verildi. 11. T.T.K 395 ve 396. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi. 12. Gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından toplantıya toplantı başkanlığınca son verildi.
Genel Kurul Tescil Tarihi

Açıklamalar

KT Kira Sertifikaları  Varlık Kiralama A.Ş. 2020 yılı olağan genel kurulu 17/03/2021 tarihinde  yapılmıştır.
Genel Kurula ilişkin tutanak ekte yer almaktadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918841


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