***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi
07.12.2020 12:23
, 10.000.000.000.-TL (On Milyar Türk Lirası) ile sınırlı olarak, tertipler halinde, Türk Lirası cinsinden, 1-60 ay aralığındaki vadelerle ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası çeşitlerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcıya satılmak üzere kira sertifikası ihracı için 12.11.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na ihraç tavanı başvurusunun yapıldığı duyurulmuştu. İlgili başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup, SPK Onaylı İhraç Belgesi ekte yer almaktadır. Kamuoyunun bilgisine duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891707
BIST
15:121.333
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 2,54
|Açılış
|: 1.330
|
|Önceki Kapanış
|: 1.331
|
1.337
En Düşük
1.326
15:127,8380
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0250
|Açılış
|: 7,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8050
|
7,8731
En Düşük
7,7937
15:129,4929
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0167
|Açılış
|: 9,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4650
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9,5420
En Düşük
9,4418
15:12461,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,11
|Açılış
|: 461,50
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|Önceki Kapanış
|: 461,39
|
465,60
En Düşük
459,39
BIST En Aktif Hisseler15:12
|KRVGD
|10,89
|335.172
|% 10,00
|
|RODRG
|13,86
|1.842.363
|% 10,00
|
|SELEC
|16,51
|576.660.107
|% 9,99
|
|SAFKR
|16,52
|34.334.695
|% 9,99
|
|BRYAT
|260,40
|49.777.228
|% 9,97
|
|BASCM
|11,07
|137.214
|% -10,00
|
|DIRIT
|4,09
|3.020.268
|% -9,51
|
|NIBAS
|83,25
|20.734.241
|% -7,76
|
|ARTI
|5,75
|237.506
|% -6,50
|
|KENT
|436,50
|9.777.819
|% -6,29
|
|PETKM
|5,02
|3.210.731.803
|% 8,19
|
|TUPRS
|96,30
|992.615.096
|% 2,88
|
|GARAN
|9,01
|971.734.159
|% -1,10
|
|DOHOL
|2,81
|857.430.231
|% -1,75
|
|THYAO
|12,31
|747.528.367
|% 1,15
|
|PETKM
|5,02
|3.210.731.803
|% 8,19
|
|TSKB
|1,85
|571.733.191
|% -4,15
|
|DOHOL
|2,81
|857.430.231
|% -1,75
|
|EKGYO
|2,08
|570.566.140
|% -2,35
|
|ITTFH
|2,62
|378.606.898
|% 6,50
|
|15:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8363
|7,8380
|% 0,32
|
|Euro
|9,4880
|9,4929
|% 0,18
|
|Sterlin
|10,3714
|10,4234
|% -0,92
|
|Frank
|8,7608
|8,8136
|% 0,35
|
|Riyal
|2,0829
|2,0933
|% 0,30
|
|15:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.830
|1.830
|-6,48
|
|Altın Gr.
|461
|461
|0,11
|
|Cumhuriyet
|3.062
|3.108
|-2,00
|
|Tam
|3.044
|3.121
|-12,57
|
|Yarım
|1.471
|1.510
|-6,08
|
|Çeyrek
|738
|755
|-3,04
|
|Gümüş.Ons
|23,72
|23,75
|-0,44
|
|Gümüş Gr.
|5,99
|6,00
|-0,08
|
|B. Petrol
|48,73
|48,73
|-0,52
|
Seans Raporu
15:12
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15:26TUCLK
Yüzde 5.03 oranında artışla 7.93 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 873, 005 adet işlem
-
15:25TAVHL
Yüzde 4.08 oranında artışla 20.90 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 255, 038 adet işlem
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15:24
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TSKB, ISCTR, GUBRF
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15:24XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 94 artarak (% 0.08 ) 1, 199
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15:24
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SAFKR, SNKRN, SILVR, YAPRK, YYAPI, UMPAS, BRYAT, RODRG, ROYAL, KRVGD