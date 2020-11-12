***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
12.11.2020 13:55
***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kira Sertifikası İhracına İlişkin Alınan 2020-08 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 03.11.2020
İhraç Tavanı Tutarı 10.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 10.11.2020
Ek Açıklamalar
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde 10.000.000.000.-TL (On Milyar Türk Lirası) ile sınırlı olarak, tertipler halinde, Türk Lirası cinsinden, 1-60 ay aralığındaki vadelerle ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası çeşitlerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle tahsisli nitelikli yatırımcıya ve/veya halka arz yollarıyla satılmak üzere kira sertifikaları ihraç edilmesine ve buna ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer ilgili makamlara başvurularak gerekli izinlerin alınmasına karar verilmiştir. Kamuoyunun Bilgisine Arz Ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888095
BIST
16:021.281
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,96
|Açılış
|: 1.285
|
|Önceki Kapanış
|: 1.279
|
1.304
En Düşük
1.276
16:027,7307
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -0,0638
|Açılış
|: 7,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9350
|
7,8964
En Düşük
7,6745
16:029,1323
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,0565
|Açılış
|: 9,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3050
|
9,2980
En Düşük
9,0638
16:02463,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -3,02
|Açılış
|: 463,91
|
|Önceki Kapanış
|: 467,00
|
474,56
En Düşük
461,52
BIST En Aktif Hisseler16:02
|BFREN
|1.145,80
|44.721.237
|% 9,99
|
|DOAS
|28,86
|97.882.970
|% 9,98
|
|TLMAN
|36,58
|11.506.197
|% 9,98
|
|ETILR
|4,96
|3.329.355
|% 9,98
|
|TKURU
|391,40
|6.182.974
|% 9,97
|
|YBTAS
|18.294,10
|591.053
|% -10,00
|
|KSTUR
|170,60
|772.818
|% -9,97
|
|EMNIS
|24,28
|1.403.423
|% -9,94
|
|COSMO
|6,89
|226.761
|% -9,93
|
|EUYO
|7,54
|1.214.679
|% -9,92
|
|GARAN
|8,77
|7.909.971.509
|% 3,18
|
|YKBNK
|2,85
|2.790.710.785
|% 1,79
|
|KRDMD
|4,15
|2.742.621.435
|% 4,80
|
|THYAO
|11,95
|2.447.081.283
|% 1,44
|
|AKBNK
|6,31
|1.943.001.012
|% 1,45
|
|YKBNK
|2,85
|2.790.710.785
|% 1,79
|
|GARAN
|8,77
|7.909.971.509
|% 3,18
|
|KRDMD
|4,15
|2.742.621.435
|% 4,80
|
|EKGYO
|1,91
|644.995.129
|% 0,53
|
|AKBNK
|6,31
|1.943.001.012
|% 1,45
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7283
|7,7307
|% -0,82
|
|Euro
|9,1216
|9,1323
|% -0,61
|
|Sterlin
|10,1086
|10,1593
|% -1,54
|
|Frank
|8,3899
|8,4405
|% -0,89
|
|Riyal
|2,0513
|2,0616
|% -0,97
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.868
|1.869
|4,46
|
|Altın Gr.
|464
|464
|-2,63
|
|Cumhuriyet
|3.084
|3.131
|-69,00
|
|Tam
|3.071
|3.150
|-66,97
|
|Yarım
|1.484
|1.524
|-32,40
|
|Çeyrek
|744
|762
|-16,19
|
|Gümüş.Ons
|24,09
|24,14
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|5,99
|6,01
|-0,07
|
|B. Petrol
|43,47
|43,47
|-0,32
|
Seans Raporu
16:02
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-
16:12XU100
Endeks 1, 281 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 13 üstünde . İşlem hacmi 39, 596.00 milyon TL de
-
16:12KRDMD
Yüzde 4.55 oranında artışla 4.14 lira fiyatla işlem gören hissede 641, 662, 049 adet işlem
-
16:11PGSUS
Yüzde 5.43 oranında artışla 57.30 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 659, 709 adet işlem
-
16:10SEKUR
Yüzde 6.03 oranında artışla 12.83 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 146, 352 adet işlem
-
16:09DITAS
Yüzde 6.08 oranında artışla 31.04 lira fiyatla işlem gören hissede 704, 150 adet işlem