***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kira Sertifikası İhraç Tavanı Onayı Hk. GÜNCELLEME (04.12.2020 Tarihli 891446 Nolu Bildirim Güncellemesidir)Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni İlk yapılan bildirimi Nitellikli Yatırımcıya Satış olarak secilmişti. "Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış olarak güncellenmiştir.Yetkili Organ Karar Tarihi 03.11.2020İhraç Tavanı Tutarı 10.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 10.11.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 03.12.2020İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 03.12.2021Ek AçıklamalarKuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde, 10.000.000.000.-TL (On Milyar Türk Lirası) ile sınırlı olarak, tertipler halinde, Türk Lirası cinsinden, 1-60 ay aralığındaki vadelerle ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası çeşitlerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcıya satılmak üzere kira sertifikası ihracı için 12.11.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na ihraç tavanı başvurusunun yapıldığı duyurulmuştu. İlgili başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup, SPK Onaylı İhraç Belgesi ve yurt içinde kira sertifikası ihracımız ile ihraca dayanak oluşturacak işlemlerin hukuki risk taşıyıp taşımadığına ilişkin Mutlu Avukatlık Ortaklığı tarafından hazırlanan Hukuki İnceleme Raporu ekte yer almaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 SPK Onaylı İhraç Belgesi.pdfEK: 2 Hukuki İnceleme Raporu 9 Kasım 2020.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891452BIST