***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.10.2020 14:57
***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 22/10/2020 tarihli yaptığı toplantıda
Kararın tescil tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Kt Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Erdal Hançer'in yerine Sayın Turgay Çavaş'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına, yapılacak ilk genel kurulda genel kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883041
BIST
16:121.199
En Yüksek
|Değişim
|: -1,05%
|| -12,67
|Açılış
|: 1.214
|
|Önceki Kapanış
|: 1.212
|
1.216
En Düşük
1.197
16:127,9581
En Yüksek
|Değişim
|: 1,86%
|| 0,1454
|Açılış
|: 7,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8460
|
7,9799
En Düşük
7,7810
16:129,4292
En Yüksek
|Değişim
|: 1,78%
|| 0,1651
|Açılış
|: 9,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2850
|
9,4453
En Düşük
9,2087
16:12488,43
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 4,94
|Açılış
|: 488,23
|
|Önceki Kapanış
|: 483,49
|
491,61
En Düşük
479,37
BIST En Aktif Hisseler16:10
|GENTS
|4,29
|60.217.766
|% 10,00
|
|KARTN
|1.125,70
|1.292.304
|% 10,00
|
|BEYAZ
|12,10
|2.492.576
|% 10,00
|
|POLTK
|429,00
|1.056.000
|% 10,00
|
|HUBVC
|19,49
|135.729.321
|% 9,99
|
|VANGD
|8,92
|2.948.702
|% -9,99
|
|KATMR
|3,97
|122.378.887
|% -9,98
|
|AVOD
|11,57
|26.166.376
|% -9,96
|
|BRKO
|1,54
|4.206.039
|% -9,94
|
|EGCYH
|1,36
|1.742.254
|% -9,93
|
|GARAN
|7,15
|2.926.472.132
|% -5,05
|
|TSKB
|1,80
|2.604.644.537
|% 6,51
|
|AKBNK
|5,15
|776.147.304
|% -4,63
|
|SISE
|6,88
|683.253.606
|% -1,15
|
|VAKBN
|4,15
|664.093.118
|% -4,38
|
|TSKB
|1,80
|2.604.644.537
|% 6,51
|
|GARAN
|7,15
|2.926.472.132
|% -5,05
|
|SKBNK
|1,99
|644.629.417
|% 1,02
|
|YKBNK
|2,24
|650.945.793
|% -5,88
|
|VAKBN
|4,15
|664.093.118
|% -4,38
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9547
|7,9615
|% 1,90
|
|Euro
|9,4211
|9,4279
|% 1,77
|
|Sterlin
|10,3816
|10,4336
|% 1,38
|
|Frank
|8,7310
|8,7836
|% 1,58
|
|Riyal
|2,1126
|2,1232
|% 1,72
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.907
|-17,80
|
|Altın Gr.
|487
|487
|3,32
|
|Cumhuriyet
|3.219
|3.268
|7,00
|
|Tam
|3.203
|3.284
|5,83
|
|Yarım
|1.548
|1.589
|2,82
|
|Çeyrek
|777
|794
|1,41
|
|Gümüş.Ons
|24,67
|24,71
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|0,01
|
|B. Petrol
|41,89
|41,89
|0,18
|
Seans Raporu
16:10
daha fazla
-
16:22
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler YKBNK, GARAN, AKBNK
-
16:22XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -14, 46 kaybederek (% -1.32 ) 1, 084
-
16:22
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GENTS, LINK, POLTK, MARTI, BEYAZ, IZFAS, YAPRK, OYLUM, TDGYO, AVHOL
-
16:22
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ETYAT, TSGYO, FORMT, EGCYH, KATMR, KERVN, EGCYO, AVOD, VANGD, BRKO
-
16:22
MRGYO, ARTI, KARTN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında