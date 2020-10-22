***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 22/10/2020 tarihli yaptığı toplantıdaKararın tescil tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Kt Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Erdal Hançer'in yerine Sayın Turgay Çavaş'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına, yapılacak ilk genel kurulda genel kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883041BIST