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***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

22.10.2020 14:57
GÜNCEL HABERLER



***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

     Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 22/10/2020 tarihli yaptığı toplantıda  
Kararın tescil tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Kt Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Erdal Hançer'in yerine Sayın Turgay Çavaş'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına, yapılacak ilk genel kurulda genel kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883041


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