***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.11.2020 10:02
***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde 10.000.000.000.-TL (On Milyar Türk Lirası) ile sınırlı olarak, tertipler halinde, Türk Lirası cinsinden, 1-60 ay aralığındaki vadelerle ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası çeşitlerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle tahsisli nitelikli yatırımcıya ve/veya halka arz yollarıyla satılmak üzere kira sertifikaları ihraç edilmesine ve buna ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer ilgili makamlara başvurularak gerekli izinlerin alınmasına karar verilmiştir.
Kamuoyunun Bilgisine Arz Ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887900
BIST
12:521.257
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 14,16
|Açılış
|: 1.250
|
|Önceki Kapanış
|: 1.243
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1.258
En Düşük
1.248
12:528,0888
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En Düşük
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12:529,5409
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496,47
En Düşük
486,82
BIST En Aktif Hisseler12:50
|KLGYO
|2,71
|60.424.044
|% 33,29
|
|MARTI
|3,19
|27.169.307
|% 10,00
|
|ALCAR
|169,40
|52.718.075
|% 10,00
|
|BFREN
|1.041,70
|53.362.695
|% 10,00
|
|ETILR
|4,51
|182.267
|% 10,00
|
|KERVN
|0,78
|476.045
|% -9,30
|
|BALAT
|6,85
|141.254
|% -8,91
|
|MERKO
|12,00
|5.446.164
|% -6,90
|
|BLCYT
|6,79
|26.266.525
|% -5,56
|
|DAGHL
|17,00
|587.503
|% -5,40
|
|KRDMD
|3,91
|1.577.518.889
|% 4,83
|
|GARAN
|7,86
|1.393.330.273
|% 1,29
|
|THYAO
|11,34
|1.230.648.171
|% -1,39
|
|TCELL
|15,57
|883.433.100
|% 1,24
|
|ASELS
|18,55
|830.397.093
|% 2,88
|
|KRDMD
|3,91
|1.577.518.889
|% 4,83
|
|GARAN
|7,86
|1.393.330.273
|% 1,29
|
|YKBNK
|2,61
|425.279.144
|% 2,35
|
|ODAS
|3,69
|504.953.932
|% 0,54
|
|PETKM
|4,55
|606.569.671
|% 0,89
|
|12:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0812
|8,0888
|% -0,82
|
|Euro
|9,5283
|9,5402
|% -0,98
|
|Sterlin
|10,6864
|10,7400
|% -0,79
|
|Frank
|8,7693
|8,8221
|% -1,15
|
|Riyal
|2,1491
|2,1598
|% -0,86
|
|12:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.880
|1.881
|7,65
|
|Altın Gr.
|488
|488
|-2,57
|
|Cumhuriyet
|3.252
|3.301
|-44,00
|
|Tam
|3.237
|3.321
|-42,92
|
|Yarım
|1.565
|1.606
|-20,76
|
|Çeyrek
|785
|803
|-10,38
|
|Gümüş.Ons
|24,34
|24,38
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|-0,01
|
|B. Petrol
|45,10
|45,10
|1,49
|