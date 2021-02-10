***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.02.2021 12:01
***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde, 10.000.000.000.-TL (On Milyar Türk Lirası) ile sınırlı olarak, tertipler halinde, Türk Lirası cinsinden, 1-60 ay aralığındaki vadelerle ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası çeşitlerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle tahsisli nitelikli yatırımcıya ve/veya halka arz yollarıyla satılmak üzere kira sertifikaları ihraç edilmesine ve buna ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer ilgili makamlara başvurularak gerekli izinlerin alınmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908847
BIST
14:561.544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,08
|Açılış
|: 1.553
|
|Önceki Kapanış
|: 1.544
|
1.557
En Düşük
1.542
14:567,0631
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0055
|Açılış
|: 7,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1000
|
7,0894
En Düşük
7,0306
14:568,5620
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0090
|Açılış
|: 8,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,5978
En Düşük
8,5302
14:56417,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,54
|Açılış
|: 417,78
|
|Önceki Kapanış
|: 417,24
|
420,42
En Düşük
416,03
BIST En Aktif Hisseler14:56
|ERBOS
|66,55
|23.020.707
|% 10,00
|
|TKURU
|401,50
|1.855.733
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,53
|329.171
|% 10,00
|
|BEYAZ
|15,74
|3.975.643
|% 9,99
|
|PSDTC
|37,08
|10.734.232
|% 9,96
|
|SERVE
|19,21
|912.494
|% -9,98
|
|EKIZ
|13,90
|5.545.504
|% -9,97
|
|TACTR
|34,12
|1.796.111
|% -9,97
|
|QNBFB
|63,20
|944.206
|% -9,97
|
|TGSAS
|36,00
|35.879.747
|% -9,59
|
|KOZAL
|138,00
|1.834.756.898
|% 0,36
|
|EKGYO
|2,63
|1.315.963.504
|% 1,15
|
|PETKM
|5,16
|723.917.861
|% -2,46
|
|KRDMD
|7,11
|690.382.093
|% 1,28
|
|GARAN
|10,16
|656.189.687
|% -0,39
|
|EKGYO
|2,63
|1.315.963.504
|% 1,15
|
|GSDHO
|2,75
|634.157.940
|% 3,38
|
|PETKM
|5,16
|723.917.861
|% -2,46
|
|DOHOL
|3,48
|392.275.703
|% -1,69
|
|YKBNK
|2,94
|313.393.698
|% -0,68
|
|14:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0584
|7,0631
|% -0,08
|
|Euro
|8,5556
|8,5620
|% -0,11
|
|Sterlin
|9,7295
|9,7783
|% -0,06
|
|Frank
|7,8854
|7,9329
|% -0,05
|
|Riyal
|1,8744
|1,8838
|% -0,23
|
|14:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.840
|3,93
|
|Altın Gr.
|418
|418
|0,54
|
|Cumhuriyet
|2.777
|2.819
|-16,00
|
|Tam
|2.767
|2.837
|-13,18
|
|Yarım
|1.337
|1.372
|-6,38
|
|Çeyrek
|671
|686
|-3,19
|
|Gümüş.Ons
|27,10
|27,13
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,18
|6,19
|0,00
|
|B. Petrol
|61,47
|61,47
|0,25
|
Seans Raporu
14:56
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15:11
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PETKM, DOHOL, VAKBN
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15:11
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler MGROS, TTKOM, KOZAA
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15:11XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 75 kaybederek (% -0.06 ) 1, 357
-
15:11
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YAPRK, BEYAZ, VERTU, UMPAS, PSDTC, TKURU, IDEAS, PSDTC, PSDTC, PSDTC
-
15:11
Tabandan işlem gören hisse senetleri : QNBFB, TACTR, SERVE, EKIZ