***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.10.2021 10:00
lar
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde, 25.000.000.000.-TL (Yirmi Beş Milyar Türk Lirası) ile sınırlı olarak, tertipler halinde, Türk Lirası cinsinden, 1-60 ay aralığındaki vadelerle ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası çeşitlerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcıya satılmak üzere kira sertifikaları ihraç edilmesine ve buna ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer ilgili makamlara başvurularak gerekli izinlerin alınmasına karar verilmiştir.
Kamuoyunun Bilgisine Arz Ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972675
BIST
10:561.515
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 5,96
|Açılış
|: 1.508
|
|Önceki Kapanış
|: 1.509
|
1.518
En Düşük
1.507
10:569,4810
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,0547
|Açılış
|: 9,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6050
|
9,5507
En Düşük
9,4610
10:5611,0240
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0430
|Açılış
|: 11,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1500
|
11,1022
En Düşük
11,0091
10:56545,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -4,45
|Açılış
|: 545,59
|
|Önceki Kapanış
|: 549,94
|
550,73
En Düşük
543,83
BIST En Aktif Hisseler10:56
|HEDEF
|2,84
|2.570.862
|% 9,65
|
|ZRGYO
|1,82
|50.367.157
|% 9,64
|
|JANTS
|62,85
|79.644.455
|% 7,16
|
|SEKUR
|20,24
|12.124.300
|% 5,64
|
|ERBOS
|120,00
|125.971.364
|% 5,26
|
|KSTUR
|249,20
|98.185
|% -6,25
|
|ATAGY
|4,06
|521.070
|% -3,56
|
|ASELS
|16,45
|445.069.220
|% -3,06
|
|SANFM
|27,12
|3.522.924
|% -2,87
|
|BRKO
|1,03
|100.304
|% -2,83
|
|GARAN
|9,42
|856.666.327
|% 1,95
|
|ASELS
|16,45
|445.069.220
|% -3,06
|
|AKBNK
|5,71
|389.002.584
|% 2,33
|
|BIMAS
|63,35
|356.164.478
|% 1,93
|
|EREGL
|19,87
|343.701.376
|% -0,65
|
|GARAN
|9,42
|856.666.327
|% 1,95
|
|EKGYO
|1,98
|171.177.388
|% 0,51
|
|YKBNK
|2,63
|226.023.336
|% 1,15
|
|AKBNK
|5,71
|389.002.584
|% 2,33
|
|ODAS
|1,41
|62.948.570
|% 0,00
|
|10:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,4764
|9,4810
|% -0,57
|
|Euro
|11,0138
|11,0240
|% -0,39
|
|Sterlin
|13,0189
|13,0842
|% -0,55
|
|Frank
|10,2968
|10,3588
|% -0,33
|
|Riyal
|2,5230
|2,5357
|% -0,50
|
|10:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|-5,44
|
|Altın Gr.
|545
|545
|-5,09
|
|Cumhuriyet
|3.611
|3.665
|-77,00
|
|Tam
|3.591
|3.681
|-77,88
|
|Yarım
|1.735
|1.781
|-37,67
|
|Çeyrek
|870
|890
|-18,84
|
|Gümüş.Ons
|23,96
|23,99
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|7,31
|7,32
|-0,10
|
|B. Petrol
|84,72
|84,72
|-0,93
|
Seans Raporu
10:56
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Endeks 1, 518 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 56 üstünde . İşlem hacmi 6, 257.00 milyon TL de