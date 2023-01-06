***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.01.2023 15:19
***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 06/01/2023 tarihli yaptığı toplantıda
Kararın tescil tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Tufan Karamuk'un yerine Sayın Mehmet Keleş'in atanmasına, yapılacak ilk genel kurulda kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Kamuoyunun Bilgisine Arz Ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1095192
BIST
16:335.288
En Yüksek
|Değişim
|: 3,35%
|| 171,36
|Açılış
|: 5.121
|
|Önceki Kapanış
|: 5.116
|
5.289
En Düşük
4.961
16:3318,7689
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0047
|Açılış
|: 18,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9050
|
18,8192
En Düşük
18,7339
16:3319,7788
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0144
|Açılış
|: 19,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9628
En Düşük
19,6753
16:331.110,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 4,44
|Açılış
|: 1.110,57
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,12
|
1.112,52
En Düşük
1.104,30
BIST En Aktif Hisseler16:33
|BRKVY
|28,82
|41.399.717
|% 10,00
|
|KRDMB
|16,72
|99.568.647
|% 10,00
|
|TETMT
|278,60
|4.791.740
|% 9,99
|
|HKTM
|61,65
|61.563.430
|% 9,99
|
|UZERB
|212,80
|2.781.252
|% 9,97
|
|VKING
|36,00
|1.514.124
|% -10,00
|
|DYOBY
|28,62
|200.655.045
|% -10,00
|
|MARTI
|4,99
|113.022.971
|% -8,94
|
|ADEL
|125,40
|115.411.392
|% -8,53
|
|ULUFA
|6,85
|31.673.919
|% -8,30
|
|EREGL
|41,48
|9.788.655.100
|% 3,49
|
|THYAO
|140,10
|8.739.930.382
|% 3,62
|
|ASELS
|61,50
|6.961.976.870
|% 4,41
|
|KRDMD
|19,25
|5.619.857.850
|% 6,94
|
|EKGYO
|9,16
|4.572.661.558
|% 8,02
|
|EKGYO
|9,16
|4.572.661.558
|% 8,02
|
|KRDMD
|19,25
|5.619.857.850
|% 6,94
|
|YKBNK
|10,73
|2.748.130.557
|% 2,39
|
|EREGL
|41,48
|9.788.655.100
|% 3,49
|
|SKBNK
|2,86
|620.465.583
|% 4,76
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7579
|18,7689
|% 0,03
|
|Euro
|19,7600
|19,7788
|% 0,07
|
|Sterlin
|22,1947
|22,3060
|% -0,42
|
|Frank
|19,8927
|20,0125
|% -0,33
|
|Riyal
|4,9779
|5,0029
|% 0,02
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.840
|6,66
|
|Altın Gr.
|1.108
|1.108
|2,15
|
|Cumhuriyet
|7.493
|7.606
|7,00
|
|Tam
|7.535
|7.594
|6,00
|
|Yarım
|3.649
|3.712
|3,00
|
|Çeyrek
|1.830
|1.856
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,43
|23,47
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|14,08
|14,10
|0,07
|
|B. Petrol
|78,75
|78,75
|0,06
|
Seans Raporu
16:33
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16:48ARMDA
Yüzde 6.16 oranında artışla 196.60 lira fiyatla işlem gören hissede 139, 579 adet işlem
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16:47FENER
Yüzde 6.77 oranında artışla 70.20 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 797, 577 adet işlem
-
16:45XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 170, 64 artarak (% 3.07 ) 5, 730
-
16:45XU100
Endeks 5, 277 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 13 üstünde . İşlem hacmi 104, 049.00 milyon TL de
-
16:45FENER
Yüzde 6.62 oranında artışla 70.10 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 779, 660 adet işlem