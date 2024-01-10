***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Kamil Kibar Bey, kurum değişikliği sebebiyle 10.01.2024 tarihinde Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa etmiştir. Söz konusu istifa Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmiş olup, yeni bir üye ataması yapılmamıştır. Yönetim Kurulu tarafından üye ataması yapıldığında ilave bir bildirimle kamuoyuna duyurulacaktır.Kamuoyunun Bilgisine Arz Ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1238051BIST