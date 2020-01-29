***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi Şirketimiz Tarafından İhraç Edilmiş Olan TRDKTVK12026 ISIN Kodlu Kira Sertifikası Kupon ve Anapara Ödeme İşlemi Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 26.10.2018İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 7.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.Kaynak Kuruluş Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 29.01.2020Vade (Gün Sayısı) 90Kar Payı/Getiri Oranı Türü SabitKar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 2,71233Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 11,00Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRDKTVK12026Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 23.10.2019Satışa Başlanma Tarihi 28.10.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 30.10.2019Vade Başlangıç Tarihi 31.10.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000Kupon Sayısı 1Kira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 29.01.2019 28.01.2019 29.01.2019 2.712.329,87 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 29.01.2020 28.01.2020 29.01.2020 100.000.000 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalar18.10.2019 tarihinde TRDKTVK12018 ISIN kodlu kira sertifikasına ilişkin KAP'ta yapılmış olunan "Yurtiçi Kira Sertifikası İhracının Nitelikli Yatırımcıya Satışının Tamamlanması" duyurusunda ihraç tarihi sehven 15.01.2019 olarak yazılmış olup, ilgili ihraca ilişkin itfa tarihi 15.01.2020 olarak düzeltilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814987BIST