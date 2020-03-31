***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi MYR Cinsi Yurtdışı Kira Sertifikası Kupon ve Anapara Ödeme İşlemi hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler KTKVKDüzeltme Nedeni -Yönetim Kurulu Karar Tarihi 12.08.2014İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 2.000.000.000Para Birimi MYRİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Yurtdışı SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışıİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.Kaynak Kuruluş Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 31.03.2020Vade (Gün Sayısı) 1.872Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 5,80Satış Şekli Yurtdışı SatışISIN Kodu MYBVI1500450Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 23.03.2015Satışın Tamamlanma Tarihi 31.03.2015Vade Başlangıç Tarihi 31.03.2015Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 300.000.000Kupon Sayısı 10Döviz Cinsi MYRKira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 30.09.2015 Evet2 31.03.2016 Evet3 30.09.2016 Evet4 31.03.2017 Evet5 29.09.2017 Evet6 30.03.2018 Evet7 28.09.2018 Evet8 29.03.2019 Evet9 30.09.2019 Evet10 31.03.2020 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 31.03.2020 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833548BIST