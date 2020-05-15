***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi MYR Cinsi Yurtdışı Kira Sertifikası Kupon ve Anapara Ödeme İşlemi hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler KTKVKYönetim Kurulu Karar Tarihi 12.08.2014İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 2.000.000.000Para Birimi MYRİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Yurtdışı SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışıİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.Kaynak Kuruluş Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 15.05.2020Vade (Gün Sayısı) 1.827Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 5,72Satış Şekli Yurtdışı SatışISIN Kodu MYBVI1500781Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 04.05.2015Vade Başlangıç Tarihi 15.05.2015Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 200.000.000Kupon Sayısı 10Döviz Cinsi MYRKira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 16.11.2015 Evet2 16.05.2016 Evet3 16.11.2016 Evet4 15.05.2017 Evet5 16.11.2017 Evet6 15.05.2018 Evet7 16.11.2018 Evet8 15.05.2019 Evet9 15.05.2020 Evet10 15.05.2020 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845392BIST